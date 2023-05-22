為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自宅竟成大麻森林 112株黑市價逾600萬

    警方一進房內，大麻株生長茂密，綠油油一片宛如森林。（記者姚岳宏翻攝）

    警方一進房內，大麻株生長茂密，綠油油一片宛如森林。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/05/22 15:20

    〔記者姚岳宏／台北報導〕54歲蕭姓男子透過網路學習栽種大麻技術，在桃園楊梅自家房間內種植大麻株，警方獲報前往他家查緝，一進屋內赫見整個房間內綠油油一片，生長茂密，宛如森林，經清點有大麻植株112株，市價超過600萬元，警方詢後依毒品罪嫌送辦，遭法院裁定羈押禁見，本月起訴。

    警方調查，蕭男自稱從友人處取得大麻種子，上網自學栽種技術，並將自宅室內布置成適合大麻生長之溫室環境，購買培養土、搭建花架，定時灌溉、施肥，並以扦插方式移植分株栽種，現場大麻枝葉生長茂密宛如一片森林，已具規模。

    刑事警察局偵三大隊接獲情資，前往蕭男桃園市楊梅區住處，現場查扣大麻植株112株、大麻煙草成品376.68公克、植物生長燈、水耕機、育苗箱、定時器、培養土、肥料等栽種設備1批、手機等贓證物。

    警方表示，大麻為我國毒品危害防制條例所規範之第二級毒品，依該條例第4條第2項規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金，刑責極重，籲切勿以身試法，鋌而走險種植、製造大麻或其他毒品。警方將持續加強打擊毒品力道，全力防制毒品危害，維護國民身心健康。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方逮捕蕭姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮捕蕭姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

    警方一進房內，大麻株生長茂密，綠油油一片宛如森林。（記者姚岳宏翻攝）

    警方一進房內，大麻株生長茂密，綠油油一片宛如森林。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    用櫛瓜掩護種市價逾千萬元大麻 男子判刑3年
    2023/05/01 11:14

    用櫛瓜掩護種市價逾千萬元大麻 男子判刑3年
    木工師傅利用專長 工作室改裝「密室」種大麻
    2023/03/29 12:06

    木工師傅利用專長 工作室改裝「密室」種大麻

    夏日特惠 探索海島新玩法
    偽青農種大麻 茶葉盤商收押
    2023/03/14 05:30

    偽青農種大麻 茶葉盤商收押
    桃園軍營旁史上最大宗大麻案 溯源逮製毒「教授」
    2023/01/16 16:05

    桃園軍營旁史上最大宗大麻案 溯源逮製毒「教授」

    台灣永續保健保養品牌ISG深耕在地 進軍國際
    移工夥學生種大麻、賣毒咖啡包 緝毒犬當場聞出
    2022/12/27 20:55

    移工夥學生種大麻、賣毒咖啡包 緝毒犬當場聞出
    外籍移工種植大麻 證詞露餡二審改判多關4年
    2022/12/20 21:23

    外籍移工種植大麻 證詞露餡二審改判多關4年
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播