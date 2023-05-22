自宅竟成大麻森林 112株黑市價逾600萬

警方一進房內，大麻株生長茂密，綠油油一片宛如森林。（記者姚岳宏翻攝）

2023/05/22 15:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕54歲蕭姓男子透過網路學習栽種大麻技術，在桃園楊梅自家房間內種植大麻株，警方獲報前往他家查緝，一進屋內赫見整個房間內綠油油一片，生長茂密，宛如森林，經清點有大麻植株112株，市價超過600萬元，警方詢後依毒品罪嫌送辦，遭法院裁定羈押禁見，本月起訴。

警方調查，蕭男自稱從友人處取得大麻種子，上網自學栽種技術，並將自宅室內布置成適合大麻生長之溫室環境，購買培養土、搭建花架，定時灌溉、施肥，並以扦插方式移植分株栽種，現場大麻枝葉生長茂密宛如一片森林，已具規模。

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刑事警察局偵三大隊接獲情資，前往蕭男桃園市楊梅區住處，現場查扣大麻植株112株、大麻煙草成品376.68公克、植物生長燈、水耕機、育苗箱、定時器、培養土、肥料等栽種設備1批、手機等贓證物。

警方表示，大麻為我國毒品危害防制條例所規範之第二級毒品，依該條例第4條第2項規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一千五百萬元以下罰金，刑責極重，籲切勿以身試法，鋌而走險種植、製造大麻或其他毒品。警方將持續加強打擊毒品力道，全力防制毒品危害，維護國民身心健康。

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警方逮捕蕭姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

警方一進房內，大麻株生長茂密，綠油油一片宛如森林。（記者姚岳宏翻攝）

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