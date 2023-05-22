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    首頁　>　社會

    專找後視鏡未收起小客車行竊 警逮竊嫌找回車主40萬工程款

    苗栗警方將竊嫌蔡男查獲到案，起出現金等物。（圖由警方提供）

    苗栗警方將竊嫌蔡男查獲到案，起出現金等物。（圖由警方提供）

    2023/05/22 14:38

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市復興路一處社區21日凌晨發生一起竊案，42歲的蔡姓男子在住宅區找尋後視鏡未收起車輛行竊，偷走車內40多萬元，車主發現報警，苗栗縣警局刑警大隊及苗栗警分局偵查隊共同偵辦，調閱監視器鎖定蔡嫌行蹤，不到12小時，就將蔡男查獲到案，順利追回贓款，讓失主滿心感謝，全案依竊盜罪送辦，承案檢察官黃棋安認為蔡嫌為累犯、有再犯之虞向苗栗地方法院聲請羈押獲准。

    警方調查，蔡男於19日凌晨2點潛入苗栗市區大樓地下室準備行竊時，被民眾發現，情急之下，躲到小客車內，警方接獲報案將蔡嫌逮捕送辦，苗栗檢方當天諭知限制住居。

    蔡嫌於21日凌晨，跑到苗栗市復興路一處透天厝社區，因社區大門未鎖，而潛入作案，他發現一輛高檔小客車後視鏡未收起來，研判車門未鎖，結果竊走車內的40多萬元，被害車主起床後發現要給人的工程款被竊，立即報警偵辦。

    苗栗警方調監視器比對發現蔡姓男子涉有重嫌，追查出他投宿苗栗市一家旅館，不到12小時就將他逮捕到案，並起出贓款，警方還發現蔡男得手後趕緊去剪了頭髮，逃避查緝，但還是被警方鎖定查獲。

    警方查出，目前的高檔小客車，在上鎖時，後視鏡會折疊收起，若未收起，有可能沒有上鎖；蔡男因而鎖定高級住宅區的後視鏡沒收起來的車輛作案，警方因而呼籲民眾，下車車門務必上鎖，以免讓竊賊有機可趁。

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