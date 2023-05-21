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    12棍棒打「浩克」鮮血直流 作家批警打人「意氣用事」

    知名作家孫瑋芒透過影片檢視發現，警棍在員警第3下敲打朱男時斷裂。（圖擷取自孫瑋芒臉書）

    知名作家孫瑋芒透過影片檢視發現，警棍在員警第3下敲打朱男時斷裂。（圖擷取自孫瑋芒臉書）

    2023/05/21 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕一名上身打赤膊的肌肉男昨（20日）大鬧超商，隨後在警方到場制伏後平息，事後網路流傳一段警員棒打男子的影片，引發網友熱議。作家孫瑋芒解析影片後指出，該男子鮮血直流，確實是該名警員的12棍所致，並認為該名員警打人是「意氣用事」，十分不妥。

    一名朱姓健美教練20日在中壢一間超商，因情緒失控而當場暴走，並攻擊隨後到場的員警，遭警方制伏上銬，而網上的一段影片顯示，其中一名員警持棍棒打朱姓男子12下，引發網友對其合法性的爭論。

    知名作家孫瑋芒在臉書上表示，將影片反覆、降速觀看發現，畫面中該員警左手持棍、右手持辣椒噴霧，先向朱男噴辣椒水，隨後換手持棍，敲打朱男頭部，第2棍重複同樣動作朝背部敲打，第3棍剛好在朱男護頭的雙手放開之際打中頭頂，警棍也因此斷裂，朱男隨即發出「啊」的哀號，痛得抱頭倒下，側躺在地，而該名警員仍朝倒地的朱男正面敲打，直到第12棍才收手，這時一旁觀看的同僚上前將朱男上銬，持棍員警提著半截的警棍怒斥朱男。

    孫瑋芒指出，比較另一個影片，畫面中仰躺在地的朱男，鮮血從頭頂左側以放射狀流到臉部，且朱男身上的血跡，從頭部、臉部、頸部、胸前、腹部延伸到腰部，因此研判是當事警員棍擊朱男頭部所致。

    貼文一出，許多網友紛紛在貼文下方留言，批評當事警員的行為十分不妥，「法治社會竟存在着目無法紀的治安警察，太諷刺了」、「後半段明顯的就是警察暴力」，也有網友留言表示，「打人不在次數多寡，而在犯意」，而原PO引退休警察石明謹臉書貼文內容回道，「警察也是人，也會有情緒，但是警察不能因為有情緒而打人。不然剛才他有情緒在打人的時候，你把他抓起來是在哈囉？警察跟流氓做一樣的事情，還可以領政府薪水好棒棒」。

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