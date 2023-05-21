中古屋曾火燒15分鐘 仲介不承認判賠45萬

彰化地院外觀。（資料照）

2023/05/21 11:38

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣林男透過房屋仲介劉女購買一棟價值650萬餘元的4樓透天厝，林男入住後展開整修卻發現天花板等處有電線外露、牆壁斑駁、燒焦漆黑等疑似火災之痕跡，他自己花了11萬餘元修復，並要求劉女付給付「火災汙名化」減損價值65萬5000元賠償，但劉女以房屋上手並未告知曾發生火災而拒付，林男於是透過彰化地方法院求償，該案審理終結，法官判劉女敗訴，應賠償44萬912元給林男。

判決書指出，林男在前年5月入手該棟透天厝後展開整修，卻發現天花板顯然有電線外露、牆壁斑駁、燒焦漆黑等疑似火災之痕跡。鄰居告訴他，這間房子曾經發生火災，林男到彰化縣消防局查詢，證實確曾在2015年12月6日發生火災。

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林男回頭找劉女要求賠償他的損失，他拿出劉女在當初買賣時的「不動產委託銷售標的現況說明書」内，「是否曾因火災及其他天然災害或人為破壞，造成建築物損害及其修繕情形」詢問内容中，勾選「否」為由，要求劉女負責，但劉女表示，她並非故意不告知，而是房屋前手莊男就未告知她，所以她沒有責任賠償。退一步說，這場火災發生在當時00時15分，至同日00時33分許即撲滅，如此短的時間火燒，「這只是室內小火災」，怎需賠償到原告所提65萬元。

法官表示，該棟房屋發生火災各樓層均遭煙燻，應足以造成交易價值減損。經囑託環宇不動產估價師聯合事務所鑑定，參酌汙名化影響市場價格因素，認定火災造成房屋價值減損5%，其影響為32萬5412元（650萬8240元×5%），再加上屋主事後花11萬5500元修繕，兩者相加，被告應賠原告44萬912元。全案仍可上訴。

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