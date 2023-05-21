為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中古屋曾火燒15分鐘 仲介不承認判賠45萬

    彰化地院外觀。（資料照）

    彰化地院外觀。（資料照）

    2023/05/21 11:38

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣林男透過房屋仲介劉女購買一棟價值650萬餘元的4樓透天厝，林男入住後展開整修卻發現天花板等處有電線外露、牆壁斑駁、燒焦漆黑等疑似火災之痕跡，他自己花了11萬餘元修復，並要求劉女付給付「火災汙名化」減損價值65萬5000元賠償，但劉女以房屋上手並未告知曾發生火災而拒付，林男於是透過彰化地方法院求償，該案審理終結，法官判劉女敗訴，應賠償44萬912元給林男。

    判決書指出，林男在前年5月入手該棟透天厝後展開整修，卻發現天花板顯然有電線外露、牆壁斑駁、燒焦漆黑等疑似火災之痕跡。鄰居告訴他，這間房子曾經發生火災，林男到彰化縣消防局查詢，證實確曾在2015年12月6日發生火災。

    林男回頭找劉女要求賠償他的損失，他拿出劉女在當初買賣時的「不動產委託銷售標的現況說明書」内，「是否曾因火災及其他天然災害或人為破壞，造成建築物損害及其修繕情形」詢問内容中，勾選「否」為由，要求劉女負責，但劉女表示，她並非故意不告知，而是房屋前手莊男就未告知她，所以她沒有責任賠償。退一步說，這場火災發生在當時00時15分，至同日00時33分許即撲滅，如此短的時間火燒，「這只是室內小火災」，怎需賠償到原告所提65萬元。

    法官表示，該棟房屋發生火災各樓層均遭煙燻，應足以造成交易價值減損。經囑託環宇不動產估價師聯合事務所鑑定，參酌汙名化影響市場價格因素，認定火災造成房屋價值減損5%，其影響為32萬5412元（650萬8240元×5%），再加上屋主事後花11萬5500元修繕，兩者相加，被告應賠原告44萬912元。全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    他買到海砂屋 卻因這個理由只能自認倒楣
    2022/04/18 11:30

    他買到海砂屋 卻因這個理由只能自認倒楣
    砸2683萬元購屋卻吵到住不安寧 氣炸提告獲判全額退款
    2021/12/11 17:36

    砸2683萬元購屋卻吵到住不安寧 氣炸提告獲判全額退款
    買屋坪數不符 官司逆轉改判原屋主、地政所連帶賠211萬
    2021/09/10 19:49

    買屋坪數不符 官司逆轉改判原屋主、地政所連帶賠211萬
    屋主氣炸！新購透天厝漏水 建商：新屋保固期內有誠意解決
    2021/09/09 12:01

    屋主氣炸！新購透天厝漏水 建商：新屋保固期內有誠意解決
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播