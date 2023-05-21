2逃逸移工體會台南網紅酒吧 遇日跑10公里戰警慘遭KO

每天慢跑10公里自我訓練的南市警二分局海安派出所副所長高德陵（50歲、後者）追逐兩名20多歲的越南逃逸移工。（圖：警方提供）

2023/05/21 09:46

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第二分局海安派出所副所長高德陵於20日下午帶班執勤，在民生路2段某超商下車巡簽時見2男子轉頭就跑，高員直覺有異、立馬追上去，並以無線電通報位置及呼叫支援。2男跑了近1公里，不敵1天慢跑10公里的高員與支援員警圍捕，帶回調查得知兩男都是越南逃逸移工。訊後解送移民署專勤隊遣返。

警方調查發現，2名同為阮姓的越南籍逃逸移工（26歲、25歲），先後於2017年及2018年申請獲准來台居留工作，長期在北部縣市（桃園）工作，但兩人分別在2022年6月及12月失聯、被通報為行方不明。

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20日兩人相約到台南準備前往中西區民生路某間網紅酒吧消費體驗，不料走到超商前、突然看見員警巡邏行經下車，心慌之際兩人拔腿就跑，但不料碰上50歲仍每天慢跑10公里、體力訓練充沛的海安所副所長高德陵見狀尾隨追上去。

兩名年輕的移工與全副武裝的高員一前一後追逐近1公里，兩人甩不開高員糾纏，也被支援警力到場協助圍捕制伏，兩人原想體驗的台南酒吧之旅提早被員警終結。警方調查後依違反入出國及移民法解送內政部移民署台南市專勤隊收容及遣返。

南市警二分局表示，移民署於今（2023）年2月1日至6月30日止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，在專案期間「自行到案」者，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制禁止入國期間等措施，鼓勵逾期停（居）留外來人口自行到案。另本專案免付費諮詢專線0800-024-881，提供多國語言服務，民眾及逾期停（居）留外來人口也可以利用該專線諮詢自行到案的相關訊息。

警方將兩名越南籍逃逸移工移送移民署專勤隊。（圖：警方提供）

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