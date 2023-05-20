5億高中生墜樓亡「母只能繼承200萬」？賴母律師許哲維反駁

賴母出面控訴夏男擔任代書父親的助理，知道兒子受贈5億房地產，竟以「我教你如何處理房地產」為由邀約出門，謀財害命。（記者蔡淑媛攝）

2023/05/20 23:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名擁有5億房地產的高三生本月同性結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡，母親控訴遭謀財害命，律師王至德針對賴男高額遺產說，賴母依《兩岸人民關係條例》最多只能繼承200萬，不過賴母律師許哲維指出，賴母之前已自願註銷大陸戶籍，所以不符合該法定義（大陸地區人民是指在大陸地區設有戶籍之人民），因此不適用該法「遺產限額200萬」的相關規定。

賴母律師許哲維表示，賴母目前沒有台灣戶籍及中國戶籍，目前也無台灣身分證及健保卡，對於國籍問題，賴家已另外委任移民專業的律師處理。

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許哲維說，另對於有關中國戶籍部分，因為被害者媽媽之前已自願註銷大陸戶籍，所以不符合兩岸人民關係條例第2條第四款「大陸地區人民：指在大陸地區設有戶籍之人民」之定義，所以不適用兩岸人民關係條例第67條「遺產限額200萬」的相關規定。

至於賴生身世及家庭背景爆出爭議，許哲維轉述賴母說法，認為都是以前的事，她對官司也不太清楚，感謝各界關心，現在只希望能為兒子討回公道，將凶嫌繩之以法；家屬也說，在命案發生前，3人生活融洽，每天都共進晚餐。爺孫父子身分的相關判決皆已確定，過去的紛爭就留在過去。

針對夏男受訪表示，賴母說法只是片面之詞、避重就輕，可能有自己的立場，許哲維表示，家屬充分尊重嫌疑人夏男提出抗辯的權利，他已在5月18日遞狀給檢察官，請求檢察官對嫌疑人夏男進行測謊，如果嫌疑人夏男真有自清決心，請嫌疑人夏男配合接受測謊，而非一再空言否認。

賴生身世及家庭背景爆出爭議。（家屬提供）

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