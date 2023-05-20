「台版綠巨人」被制伏後慘遭警棍抽打11下 中壢警分局晚間公布處分名單

網路流傳王姓警員在超商外用警棍抽打朱男的影片。（取自記者爆料網）

2023/05/20 22:28

相關新聞

台版浩克？ 肌肉男暴怒大鬧超商毆警 滿臉鮮血被制伏

〔記者李容萍／桃園報導〕28歲朱姓健美教練，今日上午在桃園市中壢區的統一超商內情緒失控，亂砸店內物品，還襲擊到場處理的2名員警，造成余姓警員輕微腦震盪、王姓警員臉部挫傷，最後2警負傷下仍奮力以辣椒水將其制伏；傍晚有網友PO出一段影片，只見被網友戲稱「綠巨人浩克」的朱男被制伏後，蹲坐在超商門外等候救護車送醫時，王姓警員當時持警棍朝朱男用力抽打11下，引發員警是否執法過當的議論。

請繼續往下閱讀...

對此，中壢警分局分局長唐嘉仁晚間說明，當時朱男被噴辣椒水後一度停止暴力行為，但於超商外持續咆哮，且揚言「我要殺了你們」，不斷以言語挑釁員警，且作勢站起，王員第一時間才會以持警棍制止朱男行為，但朱男仍持續不斷以言語挑釁員警，致使王員使用警棍朝朱男身上揮打後，朱男才整個人安靜下來。

唐嘉仁也說，針對員警制伏朱男後，王員被質疑過度使用強制力部分，案經分局召集重要幹部決議，有關員警究責部分除依法送辦，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分，並同時追究相關考核監督不周人員責任。

網友則議論說，曾多次征戰健美比賽，在網路小有名氣，擁有國際私人教練專業學院（IPTA）金牌教練執照的朱男，疑因近日與女友剛分手心情不佳，今日上午只著一條短褲在超商內，邊吃邊喝還摔毀店內物品，員警獲報到場欲制伏朱男時，被體格魁武的朱男打到輕微腦震盪、臉部擦挫傷；得知中壢警分局晚間的究責處分名單，多數網友也為員警叫屈，因為是朱男攻擊員警在先，且因朱男情緒極度不穩，時而悲傷、時而暴走，員警若不及時先發制人、以警棍制止，只能說「警察難為」。

據了解，朱男下午被帶回中壢警分作筆錄期間，精神仍極度不穩，對於員警提問都答非所問，不過，在情緒穩定時，對前往勸導的員警動粗，他也頻頻向其他員警表示「對不起！造成你們的困擾」，讓員警搖頭不已，也大嘆「早知如此，何必當初！」

朱男情緒不穩大鬧超商，用拳頭攻擊員警，並將店內商品亂撒到地板上。（記者李容萍翻攝）

朱男情緒不穩大鬧超商，用拳頭攻擊員警。（記者李容萍翻攝）

朱男情緒不穩大鬧超商，被警方帶回中壢警分局偵訊。（記者李容萍攝）

網路流傳王姓警員在超商外用警棍抽打朱男的影片。（取自記者爆料網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法