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    前妻告小孩主張離婚無效 爭亡夫繼承權失敗

    夫妻一方死亡，還可以主張生前的婚姻是否有效嗎？近日台南法院一起判決引發討論。（記者王捷攝）

    夫妻一方死亡，還可以主張生前的婚姻是否有效嗎？近日台南法院一起判決引發討論。（記者王捷攝）

    2023/05/20 22:48

    〔記者王捷／台南報導〕夫妻一方死亡，還可以主張生前的婚姻是否有效嗎？台南高分院一個判決指出，A婦對孩子提告，主張與亡夫生前的離婚無效、她仍有繼承權，孩子也同意，但法官駁回請求，因為婚姻關係訴訟，夫妻一方必須為被告，而其中一方已經死亡，所以駁回婦女的請求。

    A婦主張，在2017年時，丈夫外遇、負債等原因，拿離婚協議書給她，當時協議書上已有兩個證人簽名，丈夫要她也簽字，2020年時丈夫死亡，她強調證人雖是亡夫的朋友，但丈夫死後證人不曉得她與丈夫離婚，也不曉得雙方離婚的真意，所以認為離婚無效，並對孩子提告。

    要確認婚姻關係，為何要對孩子提告？是因家事事件法39條，除非有明文規定某些家庭關係狀況可由「他方」為被告，否則家事官司被告應該是關係人，而A婦訴訟策略是，丈夫死亡，那「他方」可能擴大解釋是亡夫的繼承人，所以在一審時，A婦的小孩成為「被告」，子女們也認同A婦的離婚無效、繼承權有效。

    但是，一審法官認為，婚姻關係的訴訟是由夫或妻提出，那就只能以配偶為被告，如果夫妻一方死亡，就不能用「他方」做為婚姻關係的被告，因為他們欠缺作為當事人的資格，所以一審駁回請求。

    二審時，A婦主張，「他方」被告應該要擴大解釋是「死亡配偶的全體繼承人」，如果不准活下來的配偶就婚姻關係的訴訟，這樣不公平，但台南高分院不採認這個擴大解釋，再次駁回請求。

    律師陳佩琪認為，在關係人死後「他方」被告的例子，例如王永慶的四房認祖、新光集團創辦人吳火獅多一個女兒，都是一路到最高法院才翻盤，但是這兩個案例都是在關係人死後，確認親子關係，不是婚姻關係，A婦的案子有機會到三審，由法律審來審查是否有法令疏漏。

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