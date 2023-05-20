5分鐘內2度違規被檢舉 行駛超過1個路口苦吞2張罰單

連續違規行為如果超過一個路口，依法可連續開罰。（資料照，示意圖，與本案無關）

2023/05/20 20:01

〔記者吳政峰／台北報導〕洪姓駕駛人兩度變換車道未打方向燈，被後方檢舉達人拍下檢舉，吃下兩張、各1200元罰單。洪男興訟要求撤銷第二張罰單，主張兩次違規時間且僅5分鐘，且不到6公里，依法應論一次，但台北高等行政法院認為，第二次違規地點距離第一次已超過一個路口，依道路交通管理處罰條例第7條之1規定，仍應處罰，日前駁回其訴確定。

北高行說明，現行的道交條例第7條之1第3項已寫明「民眾依第一項規定檢舉同一輛汽車二次以上違反本條例同一規定之行為，其違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，公路主管或警察機關以舉發一次為限」，換言之，即使2次違規差距不到6分鐘，但若距離超過1個路口，仍須處罰。

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洪男2022年間駕車行經花蓮縣新城鄉，5分鐘內兩度變換車道未打方向燈，全被後方車輛拍下向警方檢舉。花蓮縣警局新城分局以違反道路交通管理處罰條例第42條規定，連開2張罰單，各裁處1200元。洪男不服，提起行政訴訟，要求撤銷第二張罰單。

洪男主張，民眾檢舉的案件，如果兩次違規行為不到6分鐘或相隔不到6公里，依照司法實務見解，只能處罰一次。

台北高等行政法院指出，洪男所提出的實務見解，是2022年4月30日道交條例第7條之1修正施行之前，但洪男的違規時點，是在修正案施行後，依規定必須適用新制。

北高行表示，洪男兩起違規行為地明顯相隔至少1個路口以上，縱使時間間隔未逾6分鐘，亦無法認定僅可處罰1次，原處分開出兩張罰單，並無違誤，日前駁回洪男告訴，全案確定。

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