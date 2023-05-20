「5億高中生」疑遭謀財害命 律師呂秋遠列10點分析

律師呂秋遠。（資料照、巨宸製作提供）

2023/05/20 13:54

〔記者張軒哲／台中報導〕台中身家有5億元的賴姓高中生墜樓身亡，死因啟人疑竇之外，也衍生許多案外案，更因賴生的家庭關係複雜引起全民議論，不少網友直呼很燒腦。知名網紅律師呂秋遠在臉書整理出十要項，尤其大家關注的身世部份，呂秋遠強調，這很八點檔，但一點也不複雜，法律上有程序可以處理。

呂秋遠指出，這個社會新聞是這樣的，因為有些曲折，而且眾說紛紜，從過去的判決書得出的故事內容，應該是這樣的。賴老先生與妻子結婚後，生有三個女兒兩個兒子。但卻又與次子（已經先有一名女兒）的配偶發生性關係，因此生下一名兒子。婆婆知道以後，告賴老先生通姦。賴老先生則是把原本三代同堂的全家人都趕出家門，跟媳婦，還有名義上的孫子、實際上的小兒子同住。在這幾年間，陸續把自己的財產贈與給名義上的孫子。

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後來，次子先過世，公公也過世了，孫子已經滿18歲，但是這位18歲的高中生，卻與辦理家族繼承的代書兒子辦理結婚登記。登記2小時後，這位高中生在新婚配偶住處墜樓身亡，目前代書兒子以30萬元交保。

呂秋遠說，這個曲折的真人實事，有許多的謎團待解，簡直可以當作期末考題或案例分析了。但是有些法律上的知識，必須先知道：

1.首先，媒體報導的許多「真相」，不是用詞不精確，就是事實有出入。如果要瞭解事實，請盡量閱讀判決書，而不是看報導就好。

2.繼承，就是由配偶、子女平均分配。賴老先生雖然曾經告過配偶離婚，但因為自己外遇生子，還把全家人趕出家門，因此並沒有成功。賴老先生的遺產，應該由妻子、四名子女、一名孫子（其實還有一名孫女）共同繼承，一共分成六份，孫子與孫女，是代位繼承，繼承次子那一份。

3.法律上，孫子就是孫子，除非先進行訴訟，才會變成兒子，否則孫子在法律上，就一直是孫子。孫子只能繼承1/12，孫女繼承1/12，其他人各自繼承1/6。這件案子，與繼承沒有太多關係，既然公公才剛過世，除非已經完稅、完成遺產分割協議，否則不可能現在就已經繼承所謂5億的遺產。

4.公公給孫子的財產，其實是這些年來的贈與，並不是這次的繼承。陸續分批贈與，只要繳交贈與稅，其實是規避分配遺產與遺產稅很常見的方法，比遺囑還好用。遺囑還有特留分，但是生前分批贈與，其他繼承人都拿不到。

5.法律上，要把自己的孫子變成兒子，並沒有這麼容易。就算每個人都知道，這是兒子，不是孫子，但必須先提告否認婚生子女的訴訟，而且是由次子、媳婦，或以未成年子女名義提出，驗過DNA以後，確認不是次子的婚生子女，再由公公認領變成兒子。這很八點檔，但一點也不複雜，法律上有程序可以處理。

6.謀財害命這種事，雖然未經證實，但是請記得，這與同性婚姻無關。異性謀財害命的情況也屢見不鮮。

7.成年年齡，是18歲，可以自主決定婚姻。這件社會新聞，與人的貪念有關，但是與成年年齡是18歲沒有太多關係。有些人，到了48歲，也是把婚姻當兒戲。

8.贈與、繼承的財產，配偶在離婚的時候不能參與分配，只能在配偶死亡的時候分配。所以，如果不能白頭偕老，而且確定比對方晚死，千萬不要為了錢與二代結婚，二代的錢，既然是二代，多數就是父母繼承或贈與，離婚的時候都分不到。

9.謀殺配偶，並不能取得任何遺產，因為這是法定剝奪繼承權的事由。一旦殺害配偶或親人，原本有的繼承權就會喪失。如果結婚兩小時，配偶就離奇死亡，還以為可以順利取得繼承財產的權利，這不是太天真，就是太傻。

10.把錢花完，這些錢叫做財產。把錢留給下一代，這些錢叫做遺產。讓自己花掉自己賺的財產，請不要想著要留多少遺產，多數時候，遺產是壞事，不是好事。

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