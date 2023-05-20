搭機運6公斤海洛因入台 男恐面對死刑或無期徒刑

桃園地檢署因于姓男子涉嫌違反毒品危害防制條例案件，將他提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2023/05/20 12:43

〔記者周敏鴻／桃園報導〕26歲于姓男子被運毒集團成員「陳小姐」吸收，3月間搭乘飛機前往泰國，將重達6公斤的毒品海洛因綑綁在腰間與大腿內側，再搭機返台，因他舉止有異，當場被財政部關務署台北關關員查獲，桃園地檢署今天偵結，已因于男違反毒品危害防制條例案件，將他提起公訴，他恐將面對最高為死刑或無期徒刑的重責。

檢方調查，于男接受陳小姐指示，於3月13日晚間搭乘飛機前往泰國並入住指定飯店，之後就在運毒集團成員的監控下，獨自在泰國遊玩數天。3月17日下午，于男被運毒集團成員帶到1處民宅，將6公斤重的毒品海洛因，分成2袋綁在于男的腰間與大腿內側。

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運毒集團成員見一切安排妥當，就帶著于男前往泰國機場，讓于男獨自搭乘飛機於3月18日凌晨抵達台灣，于男過海關時，因過於緊張舉止明顯有異，引來台北關關員注意並當場查獲于男綁在身上的2袋毒品海洛因，交由法務部調查局桃園市調查處偵辦。

桃園市調處除依毒品危害防制條例將于男移送桃園地檢署外，也循線追查陳小姐的真實身分與其他運毒集團成員，桃檢今天針對于男運毒部分偵結，將他提起公訴，他恐將面對最高為死刑或無期徒刑的重責。

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