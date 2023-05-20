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    基隆去年命危急救成功率倒數第4 謝國樑：擬發獎金鼓勵

    基隆市長謝國樑表示，將研議OHCA救援成功發獎金鼓勵。 （記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑表示，將研議OHCA救援成功發獎金鼓勵。 （記者盧賢秀攝）

    2023/05/20 12:34

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕根據消防署統計，基隆去年OHCA（患者到院前心肺功能停止）急救成功率只有14.40%，全台倒數第4名，市議員陳冠羽要求市府提高急救成功率。市長謝國樑今天表示，研議OHCA救援成功將發獎金鼓勵。

    市議員陳冠羽指出，基隆市老年人口數7萬324人，占全市總人口數19.43%，高於全國平均17.68%，進入「超高齡社會」。消防署統計去年基隆OHCA人數382人，急救成功人數55人，急救成功率14.40%，康復出院人數6人，康復出院比率1.57%。

    陳冠羽表示，基隆已進入超高齡社會，老年人口比例相當高，救護品質設備、人力培訓要跟著提升，但去年OHCA急救成功率全台倒數第4，康復出院率全台倒數第5，應提高OHCA急救高級救護人才培養，提高急救成功人數。

    謝國樑今天說，他上任後很關心此議題，從數據來了解救護品質，並且與消防弟兄討論，未來在OHCA救援成功時將發獎金鼓勵，OHCA成功救援就是救回一條寶貴的生命，要讓消防弟兄有榮耀感。

    謝國樑表示，今年1到4月，OHCA急救成功率是20.75%，已經比前3年的平均值有所提升，代表救護品質不斷努力提升，救活一條人命就是一件好功德。未來也將繼續加強救護人才培養訓練，提高急救成功率。

    消防局表示，持續強化民眾CPR教育及AED使用方式、民眾報案於線上實施指導CPR、遴派優秀救護人員參加高級救護技術員訓練等，以提升急救成功率。

    基隆市長謝國樑到考場為考生加油。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑到考場為考生加油。（記者盧賢秀攝）

    消防局將加強救護訓練。（基隆消防局提供）

    消防局將加強救護訓練。（基隆消防局提供）

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