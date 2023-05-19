冒名代簽前女友傳票 通知別再寄自投羅網

楊姓男子冒名代簽前女友開庭傳票，還通知地檢署女方已搬家不要再寄，犯行因而曝光被判刑。（資料照）

2023/05/19 20:32

〔記者鮑建信／高雄報導〕楊姓男子收到前女友開庭傳票，欲了解官司進度，未經同意簽收後，還通知地檢署她已搬家，以後不要再寄來，犯行因而曝光，被高等法院高雄分院依偽造文書罪判刑4月，得易科罰金。

據了解，楊男與前女友曾同住新北市汐止區，後因她劈腿分手，楊曾向士林地檢署舉發女方涉嫌違反毒品危害條例外，另女方因遭他人性侵，提告妨害性自主案，由橋頭地檢署偵查中。

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2020年9月8日，橋檢寄發註記「限A女本人受領」刑事傳票送達證書，由郵差送到汐止住處後，楊男欲了解她的官司內容，涉嫌冒名簽收傳票後，送達證書則交由郵差送回地檢署，完成合法送達程序。

楊隨後將傳票交給女方，還寄信給地檢署，告知她已搬離，不要再寄傳票來，始被發現冒名簽收，並經檢察官依偽造文書罪嫌起訴。

地院認為楊男主動告訴檢方不要寄傳票，符合自首要件，判處徒刑3月。楊男不服上訴指出，郵差為便宜行事，要求他代簽轉交，但被廖姓郵差否認。

2審調查，女子與楊男分手後，曾要求不要替她收信，而楊男僅要求檢方不要再寄，並未提及代簽之事，不符合自首，並認為郵差因繁忙未注意，但不影響楊違法，改判徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。

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