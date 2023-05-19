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    首頁　>　社會

    群組凌晨@ALL破「小竊案」 警官被吵醒不罵人還直誇

    警四分局華平所分析半個月監視器，找回一輛電動車。（警方提供）

    警四分局華平所分析半個月監視器，找回一輛電動車。（警方提供）

    2023/05/19 22:02

    〔記者王捷／台南報導〕警四分局華平所長高世賢今凌晨2點，在通報重大事件的群組標註所有長官「破案了」，失眠的副分局長李昆燁被吵醒，看到找回一輛電動車，本想罵人，細看後才發現，沒掛牌的電動車在半個月前失竊，無法用車牌辨識比對，監視器要看到眼花，嫌犯還把電動車藏在地下室，警員又埋伏2天才抓到人，讓李昆燁吞下責罵，改口誇警所細心。

    這輛電動車是許姓女子在4月24日停在市府附近，直到5月12日，許女的女兒要騎電動車時才發現失竊，母女倆去華平所報案，警方第一時間想到車牌辨識系統，只要輸入車牌，就能看到行進軌跡，今年電動車要開始掛牌，如果許女的電動車有掛車牌，用車牌辨識系統就能很快找到。

    不過許女不曉得電動車要掛車牌的政策，也沒辦理掛牌，所幸許女停車地點的監視器的影像沒有被覆蓋，才讓華平所的警員可以調出半個月的監視器來分析，果然在在4月29日夜間，發現一名頭載深色鴨舌帽、穿拖鞋的男子，把電動車偷走了。

    警方一路跟著監視器，發現偷車賊把電動車騎進小巷，停在自家社區，但監視器到這裡就沒了，警方接連5天去附近探訪，終於在社區的地下停車場，把車子找到，又在車子附近埋伏，直到今天凌晨2點才抓到人。

    竊嫌辯稱，他當時是在市府附近散步，看見這輛沒拔鑰匙的電動車、坐墊上又積滿灰塵，以為沒有掛牌的電動車是移工棄置的，所以才把車騎回家，在調查完畢後，警方將全案依法函送，並把電動車歸還給許女。

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