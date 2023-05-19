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    台中搜救犬「鐵雄」已10歲 今年要除役了！

    市議員吳瓊華要求市府要好好制訂搜救犬及警犬的退休機制。（記者蘇金鳳攝）

    市議員吳瓊華要求市府要好好制訂搜救犬及警犬的退休機制。（記者蘇金鳳攝）

    2023/05/19 16:05

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的搜救犬參與多次救災，市議員吳瓊華表示，台中市的搜救犬鐵雄立功多次，深受國人喜愛，但是據她了解鐵雄已10歲了，其他搜救犬介於6至10歲了，算是高齡化的搜救犬，要求不管是搜救犬及警犬都要加入新血，而退役的狗狗也要善待。

    消防局長孫福佑表示，目前局內編制共有搜救犬9隻，日前由財政部關務署緝毒犬培育中心育種引進4隻新犬進行培訓，總數來到13隻，搜救犬7歲後經搜救犬隊評估，如無法勝任會依「台中市政府消防局特搜大隊搜救犬隊搜救犬選用與退（除）役執行辦法」辦理除役；今年度預計除役鐵雄、腿腿、本丸3隻犬隻。

    市議員吳瓊華今天市議會警消環衛的業務質詢中，對於搜救犬以及警犬目前管理、訓練狀況及退休的機制表示，目前搜救犬、警犬已多次在國內或國外的救災發揮救災能力，市府對於狗狗們平時的訓練、管理及照顧都非常的重視，希望能隨時保持最佳的狀況下來協助執行的工作。

    不過，吳瓊華發現其實多次搜救經驗的鐵雄已10歲了，另有幾隻應該是年紀都是介於6至10歲了，只有少數一隻是6歲左右的年齡，相對這個也算是高齡化的搜救犬！

    吳瓊華指出，高齡化的搜救犬，救災的時候因為體能的負荷以及每年自然老化退化狀況，難免都會影響牠救災工作，要求要有好的退場的機制。給予最佳的後續照顧及認養。

    吳瓊華也建議，面對搜救犬及警犬的退休，市府應該銜接更年輕優秀的搜救犬，並進行職務上的訓練，這樣才有辦法在執行勤務中，出勤平時培養最佳訓練年齡、身心狀況機能優質搜救犬。

    警察局長李文章表示，警局原編制共有9隻警犬服役，日前再由警察大隊與財政部關務署緝毒犬培育中心引進3隻新進警犬，總數12隻，均已訓練成為緝毒犬；另外，警犬視健康狀況，評估工作年限4至7年，107年創隊的4隻警犬，包含TINY、PINKY、CANDY、BOBBY，目前均已6歲，預計明年度退休。

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