長輩「手尾錢」捐購裝備 提升台南七股消防員安全與救災效率

專用的個裝背包讓消防員救災時可快速出勤。（七股分隊提供）

2023/05/19 13:17

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股區1位民眾今天（19日）捐出長輩的「手尾錢」約37萬元，遺愛人間，購買7具個人紅外線熱影像偵測儀、7支無線電、救災用頭盔燈兼手電筒及固定架18組、13個消防員專用背包，為在火場打拚的消防人員提供安全保護。

這些消防配備捐贈給七股消防分隊隊員、義消使用，由台南市消防局第三救災救護大隊大隊長陳坤宗代表接受，希望藉由捐贈優良裝備，提升消防員救災效率，加強消防員救災安全。

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第三大隊說，消防局配給每位消防員一支個人無線電使用，但當火場規模過大，為了不干擾搶救無線電指揮頻道，火場外圍水源車司機救災時必須使用兩個無線電頻道，此次捐贈之手提無線電可補足給水源車及義消搶救時連絡使用，提高水源佈署的救災安全和效率。

紅外線熱影像偵測儀可讓進入火場的消防員觀察火場的煙流及相對溫度等危險徵兆。目前七股分隊原有6支，再加捐贈的7支，每人都能配發1支，提升消防員救災安全、火場偵測提高搜救效率。

救災頭盔手電筒則提供大泛光照明，專用的個裝背包讓消防員救災時可快速出勤。

陳坤宗說，捐贈的消防裝備對於強化消防人員安全，提升救災效率非常有幫助，希望拋磚引玉，期待更多熱心人士一起來共襄盛舉。

紅外線熱影像偵測儀可讓進入火場的消防員偵測火煙，提高搜索救災效率。（七股分隊提供）

台南七股消防分隊獲贈個人紅外線熱影像偵測儀、無線電、救災用頭盔燈、消防員專用背包，為在火場打拚的消防人員提供安全保護。（七股分隊提供）

台南七股區1位民眾捐出長輩的「手尾錢」約37萬元，遺愛人間，購買紅外線熱影像偵測儀、無線電、等配備，保護在火場打拚的消防人員，由台南市消防局第三救災救護大隊大隊長陳坤宗（中）代表接受。（七股分隊提供）

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