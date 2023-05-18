全國首宗「虛偽陪選」 案判決出爐 烏坵鄉長蔡燕明被判刑3年2月、褫奪公權4年

金門地方法院庭長黃建都說，蔡燕明登記參選及為此案的犯行，均出於個人利益考量，並無情堪憫恕情形。（記者吳正庭攝）

2023/05/18 21:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地方法院審理無黨籍金門縣烏坵鄉鄉長蔡燕明涉犯虛偽陪選案今天宣判，認定蔡燕明涉犯公職人員選舉罷免法期約不正利益罪，處有期徒刑3年2月，併科罰金200萬元，褫奪公權4年。

金門地方法院表示，蔡燕明參選去年11月26日舉行的烏坵鄉第11屆鄉長選舉，得知鄉長同額競選的得票數，需達各該選舉區選舉人數20%以上才算當選；因該屆烏坵鄉鄉長，沒有其他人有意參選，蔡燕明憂心投票日前風浪過大，往返烏坵鄉的船班停駛，若僅依賴設籍於烏坵鄉、實際居住於台灣地區的有投票權人，屆時又無法返回烏坵鄉投票，恐將無法達到前述選舉人總數20%以上的當選門檻，因此與其侄子蔡國順謀議，找尋適當人選假裝登記參選，規避當選門檻的規定。

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金門地院表示，蔡國順找到在公司擔任司機的同事陳宗龍，得知陳宗龍2017年間，為領取金門縣3節配售酒而將戶籍遷入烏坵鄉，具有參選烏坵鄉鄉長資格；先由蔡國順探詢陳宗龍意願，見陳宗龍有意配合，蔡燕明去年8月與陳宗龍在花蓮車站會面，談好陳宗龍登記參選烏坵鄉長，蔡燕明許諾當選後，將給陳宗龍「一點意思意思」的不正利益，作為陳宗龍參選的對價。

金門地院表示，蔡燕明聯繫知道這項犯罪計畫，而同意擔任陳宗龍代理人的許志恒，代理陳宗龍登記為烏坵鄉長候選人，並代繳保證金12萬元給金門縣選舉委員會。

金門地方法院庭長黃建都說，蔡燕明當時身為烏坵鄉鄉長候選人，為規避同額競選得票數門檻，與其姪蔡國順謀議找尋具候選人資格、卻無地緣關係的陳宗龍參選，並在許志恒知情協助下，遂行全案犯行。

黃建都說，蔡燕明今年1月12日至烏坵鄉補宣誓就任，更於檢察官提起民事當選無效之訴時，還聲明請求駁回檢察官所提訴訟，並於民事程序聲請停止訴訟以延滯程序，不僅未正視己非，更未以烏坵鄉民利益與福祉為己任，協助當選無效之訴迅速審結，讓烏坵鄉鄉長一職得早日改選，當地行政事務可重新步上正軌，更見蔡燕明登記參選及為此案犯行，均出於個人利益考量，並無何情堪憫恕情形，因此認定蔡燕明請求適用刑法第59條酌減其刑，請求緩刑，難予認可。其餘蔡國順、陳宗龍、許志恒因均坦承犯行，給予減刑及緩刑宣告。

對此，蔡燕明友人為其抱屈表示，蔡就職鄉長是選民的寄託及她對家鄉的承諾，在她所有家人都沒返鄉投票的情況下仍有100多票的得票，可見鄉親對她的期望及厚愛，且在未判決前，不是應先依當選規定就職，聽候判決下來才依法解職？怎麼依法就職會變成萬惡不赦的主因？令人費解。

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