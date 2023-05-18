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    「乾女兒」有詐！歹徒甜喊數天「乾媽」 9旬婦心動匯150萬

    賴姓婦人被詐欺歹徒叫了好幾天「乾媽」，終於心動去匯款。（民眾提供）

    賴姓婦人被詐欺歹徒叫了好幾天「乾媽」，終於心動去匯款。（民眾提供）

    2023/05/18 22:00

    〔記者王捷／台南報導〕假冒理專的詐騙歹徒，疑趁著快90歲的賴婦沒人陪伴以乾女兒自居，開口閉口稱賴婦「乾媽」，讓賴婦心動去匯150萬，但警員前來攔阻時，發現「乾女兒」要求賴婦找個領錢理由敷衍警方，警方告知賴婦這是詐騙，問她是否要通知家人？但她很生氣，反問警方聯絡家人幹嘛？她哪有家人？說完就自行離開。

    警方在昨天接到銀行報案，表示賴婦可能遇上詐騙集團，原因是賴婦想匯款150萬給「乾女兒」，但卻說不出來這筆錢的用途，當警員抵達時，賴婦正在逐一刪除與「乾女兒」的對話紀錄，當時警員瞥見對話內容，是歹徒正在指揮賴婦，如何應對警察，讓警員認定賴婦是遇上詐騙集團。

    據了解，賴婦不知道用什麼方式加了詐欺歹徒的LINE，歹毒嘴巴很甜，雖然都沒見面，但稱賴婦「乾媽」，並聲稱如果匯款150萬，就可以抽股票一張，雖然一般人都覺得很可疑，但賴婦很信任「乾女兒」，警方也從對話中發現，賴婦可能不是第一次匯款給詐團。

    面對警方勸阻，賴婦固執地認為「乾女兒」是關心她，堅持要匯款，但警員仍持續攔阻，賴婦才懷疑自己遇詐，表情很無神，警員看到賴婦失落的模樣，詢問她是否要通知家人，沒想到賴婦突然生氣，問警察聯絡家人要幹嘛？也不願配合警方製作筆錄，就離開銀行。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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