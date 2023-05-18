情侶情變！男想回愛巢遭女友撂人電擊圍毆 蘆洲4煞落網

蘆洲警分局逮獲電擊、圍毆被害人的4名惡煞，起出電擊槍等證物。（記者吳仁捷翻攝）

2023/05/18 17:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲警方追查郭姓男子深夜遭惡煞電擊、圍毆成傷，警方根據郭姓被害人證詞，以車追人，4小時逮獲2名吳姓、陳姓及蘇姓嫌犯等4名惡煞到案，起出犯案電擊槍、木棍等兇器；警方調查，疑因郭姓被害人與女友蔡女感情生變，郭男被趕走後想回愛巢，被蔡女制止，找友人出手打人制止他進入，全案依傷害、妨害秩序罪嫌送辦。

警方調查，新北市蘆洲17日深夜傳出40歲郭姓男子在社區門口遭人打傷送醫，警方、消防到場時，行兇嫌犯已逃離現場，郭男透露，原與女友同住，但近來與女友發生感情糾紛，被女友趕出住處，他想返回兩人住處，被女友找人趕走，將他電暈後圍毆成傷。

請繼續往下閱讀...

警方過濾監視器，以車追人，今天凌晨3時許於五股、蘆洲等地，逮獲為首的37歲陳男及36歲吳男、31歲吳男及40歲蘇男等4嫌，據了解，郭姓被害人與同年的蔡女交往近兩年，兩人同住蔡女家人名下房屋，郭男從事齒模工作、蔡女任職通訊行，疑因兩人感情生變，郭男遲不肯搬走，蔡女找人將其趕走。

據了解，到案4嫌辯稱看不順眼打人，但其中有人聊天時說溜嘴，指稱只是給這個軟爛男一個教訓，似乎也與郭男與蔡姓女友間糾紛有關，案發動機仍待警方調查釐清。

蘆洲警分局逮獲電擊、圍毆被害人的4名惡煞，起出電擊槍等證物。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法