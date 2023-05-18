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    首頁　>　社會

    澎湖民眾路不拾遺 4片昂貴SUP立板掉落物歸原主

    張先生駕駛昂貴露營車，車頂上就是立式划板。（記者劉禹慶攝）

    張先生駕駛昂貴露營車，車頂上就是立式划板。（記者劉禹慶攝）

    2023/05/18 17:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖白沙鄉環島道路三十人公廟，17日經人發現4片價值不菲的SUP立式划板掉落車道，經報警處理後，剛好失主也透過友人在臉書澎湖大網聚張貼協尋公告，原來是露營車遊澎湖，立式划板未在車頂固定好，才會不慎掉落，張姓失主對於物歸原主固然高興，但更慶幸掉落立板未砸傷路過人車。

    來自桃園的張先生，駕駛全台灣唯一的義大利進口iveco特製露營車，全世界同型車也只有5輛，露營車700多萬，內裝全部弄好，大概總共花費1千萬元，日前和朋友來澎湖，已暢遊白沙鎮海、西嶼池西等地方。

    由於張先生與友人都是海洋運動愛好者，因此車上放置全套潛水裝備及氣瓶，同時車頂上放置4片SUP立式划板，17日還前往西嶼小池角雙曲橋，放下立式划板小試身手，但由西嶼小池角返回馬公，疑似粗心未固定好，導致4片立式划板掉落路面，但張先生一時未察，一路開回馬公才發現划板不見了。

    雖然立式划板造價不菲，但張先生第一時間不是擔心丟掉可惜，而是擔憂划板有重量，由車頂高處墜落砸傷路過人車，因此一方面報警，另一方面透過友人，在臉書澎湖大網聚社團貼文協尋，剛好發現民眾也通知警方，因此18日臨時更改跳島遊行程，領回遺失物，他特別感謝澎湖民眾熱心，對於澎湖濃厚人情味，留下深刻的印象。

    張先生與友人，以立式划板暢遊小池角雙曲橋。（記者劉禹慶攝）

    張先生與友人，以立式划板暢遊小池角雙曲橋。（記者劉禹慶攝）

    一度因未綁安全帶掉落的立式划板，終於物歸原主。（記者劉禹慶攝）

    一度因未綁安全帶掉落的立式划板，終於物歸原主。（記者劉禹慶攝）

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