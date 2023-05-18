台中工程師墜假投資陷阱 急奔銀行一口氣領800萬

工程師（左）遇詐，險被騙800萬元。（警方提供）

2023/05/18 15:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局獲報，有民眾臨櫃欲提領800萬元準備投資，銀行查覺有異通知警方到場，警方研判民眾已落入假投資陷阱，趕緊向其說明遭到詐騙，經過一番苦勸，對方才相信自己上當，解除可能損失800萬元的危機。

經查，該位民眾是年約40多歲的工程師，當天上午到北屯區文心路上銀行欲辦理提款800萬元，經行員詢問提款用途後察覺有異，懷疑他遇到詐騙集團，趕忙通知警方到場，第五分局松安派出所警員林亞玟、陳建利及楊力達，到場詢問來龍去脈後，發現是假投資的詐騙老梗，立即展開勸阻。

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經了解，這位工程師近日加入一個LINE股票投資群組，使用詐騙集團自行架設的投資網站進行投資而小有獲利，惟詐團向陳男表示依其投資金額須再入金800萬元，否則會違約交割，工程師不疑有他，急奔銀行提款，銀行襄理見提款金額龐大察覺有異，立即通知警方到場，經過警方一番苦勸之下，被害人才相信自己是被詐騙。

分局長陳松寅表示，詐騙集團手法千變萬化，現今許多假投資群族以各種獲利帳單或名目為由，誘騙民眾使用詐團自行開設的網站或APP，進而自行控制獲利假象，誘使民眾投入更多金額造成財損，警方為此啟動「警銀聯阻防詐」計畫，建立共同阻詐防線，透過第一線與民眾接觸的行員落實關懷提問，共同打擊詐欺，以保護民眾財產。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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