為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中工程師墜假投資陷阱 急奔銀行一口氣領800萬

    工程師（左）遇詐，險被騙800萬元。（警方提供）

    工程師（左）遇詐，險被騙800萬元。（警方提供）

    2023/05/18 15:51

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第五分局獲報，有民眾臨櫃欲提領800萬元準備投資，銀行查覺有異通知警方到場，警方研判民眾已落入假投資陷阱，趕緊向其說明遭到詐騙，經過一番苦勸，對方才相信自己上當，解除可能損失800萬元的危機。

    經查，該位民眾是年約40多歲的工程師，當天上午到北屯區文心路上銀行欲辦理提款800萬元，經行員詢問提款用途後察覺有異，懷疑他遇到詐騙集團，趕忙通知警方到場，第五分局松安派出所警員林亞玟、陳建利及楊力達，到場詢問來龍去脈後，發現是假投資的詐騙老梗，立即展開勸阻。

    經了解，這位工程師近日加入一個LINE股票投資群組，使用詐騙集團自行架設的投資網站進行投資而小有獲利，惟詐團向陳男表示依其投資金額須再入金800萬元，否則會違約交割，工程師不疑有他，急奔銀行提款，銀行襄理見提款金額龐大察覺有異，立即通知警方到場，經過警方一番苦勸之下，被害人才相信自己是被詐騙。

    分局長陳松寅表示，詐騙集團手法千變萬化，現今許多假投資群族以各種獲利帳單或名目為由，誘騙民眾使用詐團自行開設的網站或APP，進而自行控制獲利假象，誘使民眾投入更多金額造成財損，警方為此啟動「警銀聯阻防詐」計畫，建立共同阻詐防線，透過第一線與民眾接觸的行員落實關懷提問，共同打擊詐欺，以保護民眾財產。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「假投資」詐50萬還想再騙 8旬婦差點又失金69萬
    2023/05/11 20:45

    「假投資」詐50萬還想再騙 8旬婦差點又失金69萬
    女上網交友「做任務投資」 慘被騙600萬元
    2023/05/11 15:57

    女上網交友「做任務投資」 慘被騙600萬元

    人口紅利帶動剛需 這區套房需求增
    假理專梳油頭穿西裝飆股每日一報 婦砸百萬才知不對勁
    2023/05/09 09:30

    假理專梳油頭穿西裝飆股每日一報 婦砸百萬才知不對勁
    主婦遭詐團設局投資股票 450萬畢生積蓄差點秒歸零
    2023/05/05 20:44

    主婦遭詐團設局投資股票 450萬畢生積蓄差點秒歸零

    豪宅御用團隊 老牌建商青埔推好宅
    被鼓吹趁早投資虛擬貨幣賺高額獲利 他險遭騙150萬
    2023/04/29 14:52

    被鼓吹趁早投資虛擬貨幣賺高額獲利 他險遭騙150萬
    假冒股市名人誘投資狂削1億 OL遭詐1600萬後慘被踢出群組
    2023/04/28 16:30

    假冒股市名人誘投資狂削1億 OL遭詐1600萬後慘被踢出群組
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播