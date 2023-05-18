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    福山植物園再收恐嚇「明砍殺遊客開直播」 警方鎖定是他

    宜蘭縣福山植物園收到兩封恐嚇信。（圖擷取自福山植物園官網）

    宜蘭縣福山植物園收到兩封恐嚇信。（圖擷取自福山植物園官網）

    2023/05/18 13:17

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣福山植物園收到恐嚇電子信件，宣稱放置6顆爆裂物，下午2點將引爆，警方趕抵現場搜索，不料上午10點多，又收到恐嚇信件，宣稱明（19日）上午10點要砍殺遊客。園方表示，今明兩天都休園。據悉，警方鎖定冒名日本律師「唐澤貴洋」的中國籍研究生張海川。警方表示，搜索無爆裂物，保險起見，會留在現場警戒。

    據了解，嫌犯昨傍晚透過福山植物園官網留言板，宣稱放置6顆爆裂物，將於今天下午2點引爆，該留言經系統寄至園方官網，園方工作人員今早上班，發現後趕緊通報宜蘭警方，並於上午9點開園之前，即時暫緩遊客入園，宣布緊急閉園1天。

    據了解，上午10點多，園方又接到恐嚇信件，內容指出，明（19日）早上10點要進園區，隨機砍殺遊客，享受血液噴濺快感，並稱會在社群媒體直播。

    宜蘭縣警察局不敢掉以輕心，對植物園進行搜索，刑事局也組專案小組偵辦。警方表示，供人行走通道、廁所等區域更搜索兩次，沒有發現爆裂物，但保險起見，仍會在現場警戒待命。

    近來各大風景區和車站被恐嚇放置炸彈，對方冒用日本律師「唐澤貴洋」等身分，透過境外VPN跳板IP犯案，警方鎖定中國籍研究生張海川涉有重嫌；據了解，其在信件使用的署名名字，部分與福山植物園所收信件相符，加上手法類似，研判可能又是張海川所為。張海川已返中國，先前已被檢方發布通緝。

    植物園今、明兩天都緊急休園，受影響的預約入園旅客，總計約500人。園方表示，受影響的旅客，1個月內可憑預約紀錄入園，不必再登記預約。

    警方搜索福山植物園。（記者蔡昀容翻攝）

    警方搜索福山植物園。（記者蔡昀容翻攝）

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