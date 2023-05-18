中國漁船闖東引海域捕魚 3海巡艇左右夾擊扣船

海巡署馬祖海巡隊17日中午12時許，在國之北疆的馬祖東引鄉「禁止水域」，查扣一艘越界捕魚的中國漁船「霞下滸水0323」及船員5人；圖為海巡人員登船，將人、船帶回馬祖南竿鄉。（圖為海巡署提供）

2023/05/18 13:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕海巡署馬祖海巡隊昨天（17日）中午12時許，在國之北疆的馬祖東引鄉「禁止水域」，查扣一艘越界捕魚的中國漁船「霞下滸水0323」及船員5人，馬祖海巡隊並將人、船從東引鄉押返南竿鄉，長途跋涉航程32浬（約60公里），歷經6小時顛簸，17日傍晚帶回馬祖海巡隊隊部留置調查。

海巡署指出，東引鄉「北固礁」為我國地理位置最北的島礁，海巡署昨天查扣中國漁船海域即在北固礁西北方1浬，屬於我國公告的「禁止水域」，中國船舶未經許可不得進入，違法小型船舶將面臨新台幣30萬元至60萬元的罰款或沒入處分。

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海巡署第十一巡防區透過雷達監控、岸巡人員嚴密掌握中國漁船活動，昨日派出3艘海巡艇，其中PP-3586艇指揮蒐證，另2艘CP艇分兵左右夾擊，成功登檢扣船，並在這艘「霞下滸水0323」漁船上起出鰻魚74.5公斤，海巡人員命令該船將漁貨全部海拋。

東引距離南竿航程32浬（約60公里），海上押解歷時6個小時，於傍晚18時許將中國漁船帶返南竿，實施人船清消後，5名中國船員交由第10岸巡隊實施留置，嚴密看管。

海巡署金馬澎分署表示，中國大陸目前為「伏季休漁」期，仍有部分小型船隻未受管制，但陸船進入我方限制、禁止水域就涉及違法，本次查扣船舶來自福建省寧德市霞浦縣，海巡單位將詳加調查，並持續注蒐海面異常活動、嚴正執法，維護我國海域安全及海洋資源。

海巡署馬祖海巡隊17日中午12時許，在國之北疆的馬祖東引鄉「禁止水域」，查扣一艘越界捕魚的中國漁船「霞下滸水0323」及船員5人；圖為2艘海巡CP艇分兵二路左右夾擊，成功登檢扣船。（圖為海巡署提供）

海巡署馬祖海巡隊17日中午12時許，在國之北疆的馬祖東引鄉「禁止水域」，查扣一艘越界捕魚的中國漁船「霞下滸水0323」及船員5人；圖為海巡人員命令中國漁民將漁獲倒回海裡。（圖為海巡署提供）

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