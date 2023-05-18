大林蒲填海造陸 黑幫看準商機暴力圍標12人被逮送辦

刑事局南打破獲黑幫圍標集團。（記者黃佳琳翻攝）

2023/05/18 13:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕政府為了妥善放置爐石等工業或工程廢棄物，在高雄市小港區大林蒲海岸進行填海造陸計畫，在地洪姓角頭看準商機，介入工程圍標不成，竟向得標廠商丟雞蛋、潑油漆，刑事局南打獲報展開查緝，順利逮捕洪男共12人到案，訊後依組織犯罪防制條例等罪送辦。

南打指出，政府為了妥善放置爐石等工業或工程廢棄物，在高雄市小港區大林蒲海岸進行填海造陸計畫（南星計畫），2019年更將該處核定為「新材料循環產業園區」，推動石化產業高值化專案，將高雄從重工業產業，轉型為永續循環產業。

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高雄林園當地的洪姓角頭（60歲）看準商機，先在小港區大林蒲洲際碼頭附近成立「環境維護協會」及多家工程行與人力仲介公司，藉由「環境維護」之名，要求廠商將標案交付給他們施作，並串連多家承包商高價圍標，賺取不法利益。

洪男等人把目標鎖定一件2千多萬的標案，開標前他們先派小弟打電話恐嚇、圍堵廠商員工，迫使廠商不敢投標，但最後仍有廠商不畏懼暗黑勢力，順利得標後，竟被洪男等人砸雞蛋及潑油漆，威脅要分包給他們施作。

廠商報案後，警方介入調查，經持拘票、搜索票前往林園等地，順利逮捕洪男等12人暴力、恐嚇及圍標集團，訊後依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、毀損等罪解送雄檢偵辦。

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