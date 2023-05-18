不讓愛女成「幽靈孩童」！菲籍女移工不逃了 終於踏上返鄉路

菲籍失聯移工阿雅日前帶著女兒主動到案，求助移民署新竹縣專勤隊。（新竹縣專勤隊提供）

2023/05/18 12:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕菲律賓籍失聯移工阿雅（化名），5年來在台猶如幽靈般寄生在同鄉移工男友的宿舍，躲躲藏藏地撫養他們愛的結晶，如今女兒5歲了，馬上就要面臨就學問題，母親節的時序觸動了她，看清孩子不能成為幽靈兒童的事實，日前趁著移民署正辦理「擴大自行到案」專案，在移民署新竹縣專勤隊幫助下，母女已取得旅行文件，近日就將帶著孩子返回菲律賓展開全新的人生。

「媽媽，我不想再躲了！」新竹縣專勤隊表示，就是這句話改變了阿雅母女後續的人生。該隊表示，阿雅10幾年前來台擔任監護工，主要是因她的父親再婚後，靠阿公、阿嬤養大，當年為了改善家境才來台，後來因故離開雇主而被通報失聯。失聯期間認識同為菲籍的移工男友，並搬進男友宿舍同住生活，懷孕生下1女。

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阿雅在女兒出生後原本要立刻帶孩子返國，但因疫情突然爆發，在家鄉的阿公突然生病，她擔心返菲途中染疫，也擔心返家後增加阿公負擔，所以就滯台迄今。

5年躲躲藏藏的生活，女兒逐漸懂事也開始常常問她「媽媽，我們為什麼要躲來躲去？」這讓阿雅覺得痛心，再加上女兒即將要就學，讓阿雅更不知所措。剛好她看到移民署網路上宣導「擴大自行到案」專案，對於主動到案的失聯移工採最低罰鍰新臺幣2000元、免收容及不管制等措施，終於讓她看到了希望，於是迫不及待帶著女兒到新竹縣專勤隊「報到」。

最後在專勤隊人員積極聯繫「馬尼拉經濟文化辦事處」後，辦妥了母女2人的旅行文件，也訂好近日返國的機票，近日就將踏上返菲的旅途。

新竹縣專勤隊隊長李文達說，「擴大逾期停居留外來人口自行到案」專案從2月起到6月30日就截止，對符合專案條件的自行到案的人士從寬論處，希望在台逾期停居留的外來人口把握機會，儘快自行到案。

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