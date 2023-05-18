高市觀光局長高閔琳被恐嚇要1千萬 揚言炸壽山動物園疏散近800人

高市府觀光局長被恐嚇勒贖1千萬，揚言炸壽山動物園警疏散近800人。（民眾提供）

2023/05/18 12:40

〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕高雄市府觀光局長高閔琳今被恐嚇1000萬元，壽山動物園也收到不明恐嚇信揚言炸掉動物園，警方立即成立專案小組，除追查涉嫌恐嚇炸掉動物園的網友IP位址，並動員上百名警力，緊急疏散近800名遊客及工作人員，同時對園區展開地毯式搜索，截至目前為止，警方尚未找到可疑爆裂物，不排除是「詐」彈，但警方不敢掉以輕心，持續搜索、追查、警戒。也同步啟動緊急應變，於10時30分左右開始撤離750多名遊客，並由警方入內排查，同時也於官網公告休園1天。

蓮池潭龍虎塔施工封閉 也被恐嚇放炸彈

此外，歹徒還揚言在左營蓮池潭的龍虎塔放炸彈，警方趕到龍虎塔偵辦，發現現場早於去年因施工封閉，研判自稱「炸彈客」的歹徒也不清楚龍虎塔封閉中。

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壽山動物園今天同步啟動緊急應變，於10時30分左右開始撤離750多名遊客，並由警方入內排查，同時也於官網公告休園1天，觀光局長高閔琳中午特地到園區了解，也感謝警方和園方工作人員的辛勞。

據了解，壽山動物園今天共有遊客750人，已經緊急疏散，高閔琳的官網信箱，遭歹徒留言恐嚇勒贖1000萬元，鳳山分局、鼓山分局、刑警大隊獲報組成專案小組偵辦。

動物園主任莊絢智表示，基於安全考量，除不再讓遊客進入外，也進行園區疏散場檢，另透過廣播宣導，也請保全協助遊客離開，在10時50分左右已全部撤離。

考量遊客權益，散客部份可憑今日購票證明，於今年底前憑票入園，團客部分則採現場退票，線上平台購票的民眾則由園方協助於原平台辦理退票，不需再收取手續費，目前警方與園方也已分組分區進行全面巡檢中。

園方說明，恐嚇信件是經由網路留言系統傳給動物園，內文大概是說在園區內放置爆裂物，這是動物園首度接到類似恐嚇信件，第一時間通報相關單位，同步撤離園內遊客。

壽山動物園自去年12月重新開放後，雖祭出每日人流管制，4個月已突破50萬參觀人次，壽山動物園自1987年至今，未有大規模修繕改造，30多年獸舍及展場極為老舊，「新動物園運動」投入總經費5.5億元，榮獲2022工程金質獎專業肯定。

高市府觀光局長被恐嚇勒贖1千萬，揚言炸壽山動物園警疏散近800人。（民眾提供）

警方全面巡檢壽山動物園場域。（記者王榮祥翻攝）

除了壽山動物園被歹徒揚言放炸彈炸毀，還有左營區的龍虎塔也被揚言炸毀，經查龍虎塔早於去年間因施工就封閉。（民眾提供）

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