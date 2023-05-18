導航說可省20分鐘⋯⋯婦人「刁車」卡泥濘 警方即刻救援

大肚分駐所員警協助民眾脫困。（警方提供）

2023/05/18 10:23

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大肚區一名趙姓女子17日傍晚5點多，打算開車回娘家，沿著防汛道路行駛時，發現導航指示可縮短20分鐘的路程，竟要涉水而過，當下陷進泥濘中動彈不得，連忙報警，警方協請拖吊車將車輛順利拖拉至安全路段，幫助趙女平安返回娘家。

烏日警分局大肚分駐所長劉峪銓、警員邱坤輝17日傍晚17時許，接獲趙姓女子報案，趙姓女子無法表達明確地段，僅表示「河堤周圍、看見高速公路」。因地處偏僻的防汛道路，手機通訊不佳，且天色漸已昏暗，員警憑藉對轄區地形的熟悉，研判民眾迷失地點，應該是在大肚區護岸路往龍井方向的防汛道路，隨即展開救援。

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員警在搜尋途中，發現該路段都是雜草叢生的積水泥濘，只能以步行方式繼續前進，20分鐘後終於發現趙姓女子，員警先請趙女下車並安撫不安情緒後，再協助聯絡拖吊車。

趙姓女子表示，感謝員警及時尋獲，不然可能到隔天都無人發現，也感謝員警協請拖吊車將車輛順利拖拉至安全路段，平安返回娘家。

大肚分駐所所長劉峪銓呼籲，民眾外出前查詢相關路況、行進路線，地圖導航在一般平面道路或許管用，切勿完全聽信導航系統，遇有疑惑切勿再往前行駛，先問路再上路。

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