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    20刀砍死嬤奪11萬去買春 冷血寄養孫判賠1753萬

    男子李盈達（圖中）向照顧他長大的78歲楊姓老婦人要錢被拒後，竟猛刺楊婦20多刀致死、奪走11萬現金，直奔按摩店買春。（資料照）

    男子李盈達（圖中）向照顧他長大的78歲楊姓老婦人要錢被拒後，竟猛刺楊婦20多刀致死、奪走11萬現金，直奔按摩店買春。（資料照）

    2023/05/17 16:18

    〔記者王定傳／新北報導〕男子李盈達從小由鄰居楊姓婦人拉拔長大，李男19歲那年，向78歲楊婦要錢被拒，竟猛刺對方20多刀致死、奪走11萬餘元現金後，直奔按摩店買春，刑事部分一審法院依殺人罪，判處李男無期徒刑，被害者家屬提出求償，新北地院審理後判決李男及其父母須賠償被害家屬合計1753萬餘元，可上訴。

    檢警調查，李男出生後6個月，就被外婆託給鄰居楊婦照顧撫養至16歲，2021年間，楊婦的兒子還安排李男一起工作擔任學徒，2人對李男照顧可說是無微不至。

    怎料，李男得知楊婦住處存放現金，且楊婦的兒子剛領薪水，竟在2021年10月21日下午1時許，先購買水果刀，再搭車前往楊婦住處，以如廁為由進入屋內，開口討錢被拒絕後，瘋狂刺殺20多刀，並奪走11萬2千元現金。

    檢警調查，李男犯案後，先變裝再搭車直奔北市林森北路按摩店買春，隨後包車前往花蓮遊玩；楊婦的兒子察覺李男沒來上工，聯繫其大姊返回住處查看，發現木門反鎖，且鐵門及木門門把均沾有血跡，趕緊報警處理。

    警方趕抵，楊婦倒臥在家中地板，已無生命跡象，送醫不治；警方過濾監視影像，當晚11時許，在花蓮鬧區發現李男正在購買鹹酥雞，當場壓制逮捕。

    一審合議庭審理認為，被害人待李男如親孫，李男竟僅因需錢花用，就犯案殺人，不僅剝奪被害人寶貴生命，造成家屬永遠傷痛，對社會秩序及安定亦產生嚴重危害，惟念及李男犯後承認犯行，且他當時年僅19歲，屬思慮不周的年紀，因此判處無期徒刑。

    由於李男犯案時才19歲，被害者家屬因此向李男及其法定代理人求償1753萬餘元，李男在審理時表示同意家屬請求，其父母未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀陳述。

    法官審理認為，李男所為造成家屬痛失至親，精神痛苦至鉅，且李男與被害人並無親緣關係，被害人視如己出，將李男撫育長大，李男卻因金錢細故而予以殺害，判李男賠償家屬精神慰撫金、殯葬費等合計1753萬餘元。

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