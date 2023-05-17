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    首頁　>　社會

    致命220伏特！汽車旅館工人維修熱水爐 活活被電死

    1名工人今天在汽車旅館頂樓檢修熱水爐，不料疑遭220V電死。（圖由消防局提供）

    1名工人今天在汽車旅館頂樓檢修熱水爐，不料疑遭220V電死。（圖由消防局提供）

    2023/05/17 15:41

    〔記者湯世名／彰化報導〕致命220伏特！彰化市某汽車旅館今天下午請來工人為頂樓的熱水爐檢修施工，不料1名林姓工人施工時，疑手臂碰觸電路遭220伏特電壓電擊，活活被電死，旅館人員見始終未完工前往查看，赫然發現林男倒地，全身多處焦黑，立即通報消防人員趕往搶救，消防員發現林男已明顯死亡，並未送醫，將待檢警相驗確認死因。警方並將調查汽車旅館是否有做好工安措施。

    彰化縣消防局今天下午2點多接獲通報指出，彰化市1家汽車旅館發生電擊事件，消防員趕往汽車旅館頂樓，發現54歲林姓男子趴在地面，在確認無電擊可能後，立即將林男移往一旁，林男已明顯死亡，全身多處焦黑，手臂上有疑似遭電擊的痕跡。

    汽車旅館人員向警方表示，汽車旅館頂樓的熱水爐要檢修，林姓工人今天上午10點抵達頂樓後開始施工，但直到下午2點都沒有下來，他們感到懷疑到頂樓查看，赫然發現林男倒在地上一動也不動。

    警方與消防人員檢視死者，右手兩處燒燙傷（1%三度、4%三度），呈現明顯死亡狀態，熱水爐的電壓是220V，一般人被電到非死即傷，他們懷疑當時並未斷電即進行施工，將通報相關單位進行調查。

    1名工人今天在汽車旅館檢修熱水爐，疑遭220V電死。（圖由消防局提供）

    1名工人今天在汽車旅館檢修熱水爐，疑遭220V電死。（圖由消防局提供）

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