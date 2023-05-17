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    基隆西定里長當選人送紅棗買票 判4年褫奪公權4年

    去年九合一大選期間，基隆市中山區西定里長謝萬利為尋求連任，被控以價值台幣200元的紅棗伴手禮向里民買票。基隆地院近日審結，將謝男依觸犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判處4年徒刑，褫奪公權4年。 （記者林嘉東攝）

    去年九合一大選期間，基隆市中山區西定里長謝萬利為尋求連任，被控以價值台幣200元的紅棗伴手禮向里民買票。基隆地院近日審結，將謝男依觸犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判處4年徒刑，褫奪公權4年。 （記者林嘉東攝）

    2023/05/17 15:11

    〔記者林嘉東／基隆報導〕去年九合一大選期間，基隆市中山區西定里長謝萬利為尋求連任，與他的樁腳、中山區里幹事呂錦城與里民張夏芳，被控以價值台幣200元的紅棗伴手禮向里民買票。基隆地院近日審結，將謝男依觸犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判處4年徒刑，褫奪公權4年。

    至於呂、張也被依觸犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，雙雙被判處1年6月徒刑，緩刑4年，褫奪公權3年。

    檢調調查，基隆市中山區西定里長謝萬利為尋求連任，去年8月間，招攬20位里民與眷屬共40名，一同參加外縣市自然生態觀摩活動一日遊；由里民張夏芳代辦旅遊相關行程，參加里民只需繳交700元團費（包括車資、餐費等費用），不足的差額由中山區公所補助。

    檢調調查，中山區里幹事呂錦城違反行政中立，在遊覽車上拿著麥克風，向車上向里民拉票，拜託選舉時支持謝萬利當選里長，「我們讓里長連任好不好」、「下禮拜就開始登記了」。

    張夏芳則在回程時，拿著麥克風替謝萬利拉票，「里長連任我也很幸福」，「因為里長很照顧里民，大家手上都有收到里長送的紅棗伴手禮嗎？」張女隨後逐一把紅棗伴手禮送給車上每一個人，「大家都有喔，給里長拍拍手。」

    呂、張拿著麥克風在車上替謝萬利拉票的過程，全被車上里民以手機錄下後，向調查局基隆市調查站與基隆市警四分局檢舉。

    檢方認定，謝萬利送給里民的紅棗伴手禮價值200元，將謝、呂、張等3人依涉犯公職人員選舉罷免法99條第1項交付賄賂罪嫌起訴；經基隆地院3個多月審理後，已於4月辯論終結，昨天宣判。

    法院審理時，謝否認賄選辯稱，他不可能拿1包75元的紅棗賄選，但店家卻稱謝送給里民的紅棗伴手禮，每一包對外售價為200元，法院因此認為紅棗伴手禮並非價格低廉的民生用品，確實有可能影響里民的投票意向，加上謝始終否認犯行，遂依觸犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判處4年徒刑，褫奪公權4年。

    呂、夏則在偵查、審理時均坦承犯行。呂稱，他不對，他身為公務員違反行政中立；夏則表示，她不懂法律，請原諒她。

    法院審酌2人坦承犯行，不僅予以減刑，還給2人緩刑機會，將2人依觸犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判處1年6月徒刑，緩刑4年，褫奪公權3年。

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