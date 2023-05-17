組電腦闢礦區大挖虛擬貨幣 半年偷電78萬度遭台電求償513萬

吳姓男子於台中租屋組電腦闢礦區，竊電大挖虛擬貨幣半年偷電78萬度台電求償513萬元，逮主嫌吳姓男子。（民眾提供）

2023/05/17 14:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕吳姓男子在台中后里住處組裝23台8卡電腦挖礦機，涉嫌偷接電纜竊電，24小時開挖「阿爾法幣」和「爾格幣」等虛擬貨幣，台電公司察覺有異報警，保二刑大會同台中警方等單位搜索，查出吳嫌短短半年內，涉偷電約78萬餘度，警方突擊查獲偷電礦場，依詐欺、竊盜罪嫌將全案移送台中地檢署，台電也將求償513萬元。

據了解，台電公司於今年2月間，發現台中市后里區有一間廠房和民宅用電量出現異常，懷疑遭人竊電，保二總隊刑大偵三隊接獲報案，追查該處為吳男（43歲）承租，由於該用電戶在大型車停車場旁，現場為3個貨櫃改建的貨櫃屋，以及一棟不大的透天厝，估計用電量和實際用電量有所出入，決定會同警方會勘。

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聯合稽查小組突擊搜查吳所租的套房，發現原來套房內藏有挖礦場，組裝了23台的8卡礦機，以及20張高階挖礦顯示卡、變壓器1組，據了解，吳男花了數百萬元準備挖礦，不過，因近來「阿爾法幣」和「爾格幣」虛擬貨幣，價格比以往下跌，每台挖礦機1周約可獲利美金80元，因覺得不划算，才偷電供其礦場使用。

據查，吳嫌先找來甲級水電技師，跳過台電電表不接，直接拉台電電䌫線到房內，再透過變電器供電給的8卡挖礦機，在屋內日以繼夜地挖礦，台電人員根據挖礦機電器上，所顯示的電流安培數，估算吳男涉嫌在半年內竊電78萬度，將向他索賠513萬元電費。

吳男否認犯行，辯稱硬體不是他裝設的，警方估計他半年內，偷電挖礦獲利130多萬元，今依詐欺、竊盜罪嫌將全案移送台中地檢署偵辦，台電也將對他求償513萬元。

吳姓男子於台中租屋組電腦闢礦區，竊電大挖虛擬貨幣半年偷電78萬度台電求償513萬元，逮主嫌吳姓男子。（民眾提供）

吳姓男子於台中租屋組電腦闢礦區，竊電大挖虛擬貨幣半年偷電78萬度台電求償513萬元，逮主嫌吳姓男子。（民眾提供）

吳男在台中租屋組電腦闢礦區大挖虛擬貨幣，半年偷電78萬度台電求償513萬元。（記者黃良傑攝）

吳男在台中租屋組電腦闢礦區大挖虛擬貨幣，半年偷電78萬度台電求償513萬元。（記者黃良傑攝）

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