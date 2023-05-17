帶著女友還性騷印尼外配 豬哥男摸腿全程被拍下

豬哥男帶著女友還搭訕印尼籍外配遭拒，竟伸手摸大腿騷擾。（記者徐聖倫翻攝）

2023/05/17 13:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕丟臉！一對男子昨晚帶著女友至新北市樹林博愛夜市一間平價牛排館用餐，趁女友上廁所時，搭訕一旁工作中的印尼籍外配未果，竟出手摸對方大腿，隨後假裝沒事，帶著女友走人，但整段過程都被店內監視器拍下，店家也將這段經過PO網並嚴厲譴責這名「豬哥男」。

店家在網上表示，這對情侶昨晚間11時許進店內用餐，用餐結束後男子帶著女友一起上廁所，不料男子趁女上廁所搭訕這位印尼籍女員工，向其討要聯絡方式，但遭女員工拒絕，男子這時出其不意伸手摸了女員工大腿一把，接著快速結帳帶著女友離去。

請繼續往下閱讀...

而監視器畫面可以看出，當下女員工一陣錯愕沒有立即反應，待情侶已離開才向店家表示自己被騷擾。店家怒不可遏，將這段監視器PO上臉書並發文譴責，表示「我們無法接受有人這樣欺負我們的員工」，並要求這名男子前來店家向女員工「鄭重道歉」，給出期限3天，沒出面就報警。

樹林警分局透過網路巡察發現這起案件，目前並沒有報案，今日下午待店家開門營業時，樹林派出所將主動派員前往了解。

網友們在這則貼文底下也強力撻伐這名「豬哥男」，直呼這種行為實在是噁心，不少網友支持店家不用等3天直接報警，也有網友說帶著女友還敢這麼做，這種行為簡直給台灣人丟臉丟大了。

豬哥男在出鹹豬手摸腿後，帶著女友迅速結帳離開。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法