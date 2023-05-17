街友搭訕女子遭拒 買剪刀刺死勸架街友判11年定讞

41歲街友趙志仁，去年11月晚間，在台北市萬華區艋舺公園與一群街友聊天時，欲搭訕一名女街友，蔡姓男街友出言勸阻，趙男竟爆怒拿出利剪刺殺蔡男。（資料照）

2023/05/17 11:21

〔記者張文川／台北報導〕41歲街友趙志仁，2021年11月晚間，在台北市萬華區艋舺公園與一群街友聊天時，欲搭訕一名女街友，蔡姓男街友出言勸阻，趙男竟爆怒拿出利剪刺殺蔡男，並刺傷勸架的陳姓街友，事後趙至派出所投案，蔡男送醫急救1天後身亡；台北地院一審依殺人罪將趙男判刑12年，高等法院二審認定他沒有殺人犯意，改依傷害致死罪改判11年有期徒刑，最高法院維持二審見解，駁回上訴定讞。

檢警調查指出，51歲趙男於2021年11月12日晚間8時許，與蔡、陳等多位街友在龍山寺前的在艋舺公園飲酒、聊天，趙男欲和女子聊天，女子不願意，2人爭吵，蔡男和陳男出言制止趙男繼續糾纏，一度發生拉扯，蔡男持酒瓶作勢要砸趙男的頭，才將趙勸離。

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趙男餘怒未消，至附近的五金雜貨店買2把剪刀，再返回現場尋仇，向蔡男挑釁，折返現場刺向蔡男的身體，陳男也被利剪刺傷，蔡男倒地不起，趙男隨後至龍山派出所投案，蔡、陳被送醫急救，蔡男隔天傷重不治。

全案移送後，法官考量趙男犯殺人重罪且居無定所，裁定羈押。北檢依殺人、傷害罪起訴趙男；一審台北地院認定趙男預先買刀，並朝蔡男腹部要害攻擊，有殺人犯意，考量他投案認罪，量處12年徒刑。

二審高院認為趙男所刺部位並非要害，只有教訓意味，沒有殺人犯意，改依傷害致死罪判處11年徒刑。最高法院認為二審認定無誤，駁回檢辯上訴確定。

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