獨家》正妹變臉曾銘宗！KMT立委遭冒用教你投資獲利

過去是正妹大頭照的不明臉書帳號，今日將大頭照改成國民黨立委曾銘宗進。（圖取自Facebook）

2023/05/16 23:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕臉書詐騙廣告猖獗，南臺科技大學輿情政策與創新治理中心今日發現，國民黨立委曾銘宗的圖像遭不明人士冒用，在臉書投放基金操作、股票投資的詐騙廣告，詭異的是，該帳號先前頭像是用正妹照片，今天卻被換成了曾銘宗的臉。

廣告文案寫著，「大家好，我是曾銘宗。過去外界批評我們對此國民薪資低無解決之道，因此，我們決定聘用基金操作、股票投資、運用、研究、風險分析等領域之專業人才為工薪階層免費提供服務」。

請繼續往下閱讀...

這個假冒的曾銘宗聲稱，「我親自帶頭成立一個股票交流群，聯繫了眾耀投顧戰略投資導師以及創辦人郝陽為大家教學，只要進入群即可免費領取郝陽三十年的必勝心法，手把手教你股市獲利」。

對此，南臺輿情政策與創新治理中心主持人羅承宗今日受訪表示，國民黨立委曾銘宗親自成立一個股票交流群，訴求解決國民薪資低落問題。很顯然又是個假冒名人誘騙投資的詐騙伎倆，又是利用臉書這個跨國社群平台在擾亂社會秩序。

羅承宗指出，儘管政府屢次宣示要跟網路詐騙宣戰，但根據歐盟各國經驗，歸管如鬼魅般存在的犯罪集團，幾乎是難如登天，管制的重心還是要擺在社群平台。倘若政府沒有決心透過法律來溯源解決這個問題的話，這種亂象只會每天在網路上演，抓不勝抓。

他強調，從透過假冒國民黨立委曾銘宗名義的投資詐騙手法來看，時至今日，治理跨國平台亂象，應該已是超越藍綠藩籬的共通性經濟民生議題。

臉書出現假冒的國民黨立委曾銘宗帳號。（圖取自Facebook）

臉書出現假冒國民黨立委曾銘宗的一頁式詐騙廣告。（圖取自Facebook）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法