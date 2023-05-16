興富發北捷共構宅「新東京宅」外牆剝落 住戶控訴：放任公安炸彈危機

由興富發建設、亞昕開發興建的捷運共構宅「新東京宅」，被住戶控訴完工後至今，接連發生5次外牆結晶化玻璃材質脫落。（記者魏瑾筠攝）

2023/05/16 20:16

〔記者魏瑾筠／台北報導〕由興富發建設、亞昕開發興建的台北捷運共構宅「新東京宅」，被住戶控訴完工後至今接連發生5次外牆結晶化玻璃材質脫落，差點砸傷過路人，抨擊興富發坐視不管，放任公安炸彈危機。對此，兩家建商共同發表聲明指出，已與該捷運宅管委會達成共同協議，包括施作防護措施、大樓外牆委託第三方進行全面檢查，以及施作保護前增保大樓公共意外責任險。

位在台北捷運松山線松江南京站1號出口的「新東京宅」，已完工13年，1至3房型共324戶，據實價登錄近一年平均單價97萬元。

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新東京宅公寓大廈管理委員會主委王寓文指控，2013年4月、12月、2014年5月、8月，多次無預警發生「倒吊」結晶化玻璃飾板墜落，雖未造成傷亡，但已引起人心惶惶。 豈料，建商雖更新外牆倒吊式飾板，但去年6月21日卻再次砸落地面，王寓文強調，基於保障捷運使用者往來大眾及社區住戶安全，要求興富發立即以安全材質，全面更換外牆飾板。

王寓文不滿表示，先前曾與建商開過協調會，但對方表示全部更換需耗資上億元，只願意「掉一片、換一片」。王控訴，萬一有人不幸被砸傷，釀刑事責任問題將由誰負責？認為此為原始設計，抨擊興富發放任公安炸彈危機，疾呼人命關天，要求建商趕快解決問題，全面更換外牆飾板。

台北市議員陳炳甫表示，該建案於2010年取得使照，連續發生5次外牆脫落，十幾年後立面也開始脫落，不禁令人擔心後續是否換地面磁磚脫落。

陳炳甫指出，依據「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」第4條規定，滿15年以上及30年以上建築物，分別於每6年及3年申報1次，換言之，之後責任將由管委會承擔，建商將可逃脫過去設計及施工不良責任，但此非管委會責任，呼籲相關單位重視問題。

建商聲明指出，該捷運宅是由亞昕開發、興富發建設共同投資，並委由復興營造承攬興建，在2010年取得使用執照，於2012年與管委會完成公設移交及公設管理維護修繕的公共基金撥付，且在2016年經管委會及其委任的專業技師檢查外牆建材無誤。

針對去年10月6日，由台北市政府捷運工程局召開該捷運宅「外牆結晶化玻璃飾板掉落案後續處理方案討論會」，由管委會、亞昕開發、興富發建設等三方代表共同達成協議，目前已完成保險及由台北市土木技師公會全面安檢完成，並已完成大樓南北向的防護措施，僅餘大樓東向的防護措施，尚待管委會取得住戶同意提供施作空間後，始能施作。

台北市捷運局聯合開發處長黃書藏表示，興富發已協助住戶設置安全走道，並請結構技師公會檢查外牆是否安全無虞，目前臨南京東路側的外牆已檢查完畢，建物東側外牆因有部分區權人未同意讓技師入屋檢查，目前由管委會協調處理中，待區權人同意檢查，將待檢查報告出爐，會再進一步決定後續處置方式。

住戶控訴外牆結晶化玻璃材質脫落。（記者魏瑾筠攝）

位在台北捷運松山線松江南京站1號出口的「新東京宅」已完工13年。（記者魏瑾筠攝）

興富發建設今年已協助住戶設置安全走道，進行防護。（記者魏瑾筠攝）

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