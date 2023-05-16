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    首頁　>　社會

    滯台3藏人申請居留 最高行判敗訴確定：非無國籍人士

    滯台3名藏人申請在台居留，被移民署查出均有尼泊爾國籍，非無國籍人而駁回，3人不服興訟，最高行政法院今判３人敗訴確定。（記者楊國文攝）

    滯台3名藏人申請在台居留，被移民署查出均有尼泊爾國籍，非無國籍人而駁回，3人不服興訟，最高行政法院今判３人敗訴確定。（記者楊國文攝）

    2023/05/16 20:56

    〔記者楊國文／台北報導〕滯台3名藏人嗄瑪賜萊、仁青曲仲和貝瑪卓瑪，來台弘法多年，4年前遭移民署以違反移民法做成強制驅逐出國處分，向移民署申請居留許可未獲准，須自行辦理出國，他們提起行政訴訟請求留在台灣，台北高等行政法院認定3人具有尼泊爾國籍，非無國籍人，判決駁回，3人均上訴，最高行政法院今判決駁回確定，3人無法留台。

    嗄瑪賜萊等3人主張，多次以弘法事由停留台灣，出境後又以依親事由入境台灣，簽證效期至2017年。3人表示，是2016年6月29日以前入國的印度、尼泊爾地區無國籍人民，之前入境所持證照是偽造為由，依入出國及移民法第16條第4項規定，向移民署申請居留許可。

    移民署函請蒙藏委員會確認3人藏族身分，雖確認是藏人，但認定3人違反「入出國及移民法」第31條第1項規定，以原處分要求收到公函10日內自行辦理出國。

    3人不服，提起行政訴訟及聲請停止執行，3人主張，均出身西藏，雙親也都是西藏人，應依「入出國及移民法」第16條第4項規定許可在台居留才對。

    移民署委託外交部，請尼泊爾政府調查3人身分，發現3人持有尼泊爾公民證，並非無國籍人民。

    台北高等行政法院審理認為，3人經查證結果確實具有尼泊爾國籍，並完成法定難民地位審查程序，即使強制出國，也與「法定審查期間不遣返原則」無違背，且3人具尼國國籍的明確身分，於執行遣返時，不致發生尼國會拒絕入境或航空運輸業者拒絕搭載情事，認定3人申請居留許可，不符合入出國及移民法第16條第4項要件，移民署不准3人申請居留，於法有據，判3人敗訴。

    3人不服，提起上訴，最高行政法院今判決駁回，全案確定。

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