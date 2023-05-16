西濱觀海大橋改建車禍多引質疑 苗栗工務段：應是車速快肇禍

西濱觀海大橋改建車禍多引質疑，西濱二工處稱應是車速快肇禍。（記者蔡政珉翻攝）

2023/05/16 16:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍觀海大橋、西湖溪橋是台61線西濱快速道路跨越河川重要橋樑，不過後龍觀海大橋耐洪及耐震能力不足、鋼筋鏽蝕嚴重，而西湖溪橋鋼筋、預力套管及鋼絞索鏽蝕嚴重，從去年施工估計工期3.5年。但因車禍頻傳，今年已發生18件車禍，民眾反映希望能進一步改善既有工期間維管與銜接措施，但苗栗工務段則說，目前暫不考慮改變現行做法。

苗栗工務段表示，經詢問負責施工的西濱北臨時工程處後，西濱北臨時工程處也認為發生車禍肇因主要是車輛行經目前施工改建路段時，因車道縮減並設有減速帶，評估應該是車輛行經時有時其他車輛少，速度較快，再行駛至減速地區與恢復一般速限路段時，因此有發生失控狀況，所以呼籲駕駛人小心行駛，目前交維措施尚屬完善，暫無需改善。

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而轄區竹南警分局統計，今年迄今已經發生18件車禍，所幸無死亡車禍，但有民眾受傷的車禍共11件，一般擦撞無人受傷則為7件。

民眾指出，西濱是不少苗栗海線區域民眾常利用的交通幹道，但近期才發生曳引車行經北上車到後翻覆事件整輛車「倒頭栽」，讓人不得不呼籲施工單位注意交通安全問題。

後龍鎮民強調，觀海大橋改建以來，發現機車道設立於道路側邊，並以立柱隔開，但是因車輛視線死角問題，有時難以看清楚，差點發生車禍。

也有鎮民說，因目前工區利用縮減車道，並降速行駛措施，但是緩衝時間太短，視線不清或一旦未仔細注意到標示時，常發生急煞等狀況，對駕駛而言也是考驗。

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