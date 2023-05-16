中捷事故 議員江肇國︰中捷公司跟建商談才能代位求償

市議員江肇國（右）要求市府儘速啟動賠償談判。（記者蘇金鳳攝）

2023/05/16 16:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線事故造成1死10傷，民進黨市議員江肇國今天在市議會提出質疑，市府在事件後，只給傷者1萬元及亡者家屬10萬元慰問金，而太魯閣事故台鐵給罹難者家屬10萬元慰問金及250萬元補償金，市府的作法讓傷者及往生者家屬有何感受？他要求法務快啟動，且未來的談判，應該是中捷公司跟建商談，中捷公司才能代位求償。

中捷公司表示，從事故發生至今，公司派員持續慰問受傷旅客及罹難者家屬，致贈受傷旅客慰問金1萬元，罹難者家屬慰問金10萬元，並在5月13日至靈堂弔唁罹難者。公司也將盡所能幫旅客爭取最高權益，已經啟動保險理賠機制，每一個人傷亡保額最高給付為500萬元，針對肇事建商的賠償，公司也將會同市府向建商求償，後續針對受傷旅客，公司將安排慰問持續關心。

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中市議會今天進行交通地政業務質疑，市議員江肇國、曾朝榮、李天生為傷者及往生者的慰問及後續賠償，詢問中捷公司。

江肇國表示，事故發生至今，市府慰問過傷者及往生者家屬，給多少慰問金？總經理莊明聰表示，傷者慰問了3次，也至靈堂弔唁罹難者，慰問金傷者1萬元，往生者家屬10萬元慰問金。

江肇國表示，過去太魯閣事故，台鐵給罹難者家屬10萬元慰問金及250萬元補償金，傷者則是依專家判斷傷勢輕重，發給10萬元到700萬元；其他乘客心理撫慰金每人1萬元。

江肇國指出，捷運公司說謊卸責就是不想面對賠償，而除了保險及慰問金，中捷公司有開始研究要如何賠償及和解？公司的法務有開始做研究了嗎？莊明聰則表示，已經開始在研究。

2015年4月中捷工地發生鋼梁吊落，江肇國表示，最後和解金額以1300萬至1500百萬，但是當時是因為吊掛作業，所以是營造商跟受難家屬和解，但是這個事故跟上次不同，不能由建設公司跟家屬談，一定是中捷公司要跟建商談，後續才有辦法代位求償。

江肇國表示，捷運公司一再撇清公司的責任，設施有問題、人員訓練有問題、臨場的應變有問題、搜救現場的耽擱，這些都是捷運公司要負的責任，後續賠不完，不是前代理董事長林良泰站出來說要跟建商求償2億就可以，本來就該求償。

江肇國表示，中捷公司後續應該給談的和解及賠償還未啟動，一直在否認責任，要求求償問題趕快進行。

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