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    把賣場當成自營網拍店 想要貨就變裝前往恣意偷竊

    張女行竊後裝入自己的大型隨身袋中。（記者劉慶侯翻攝）

    張女行竊後裝入自己的大型隨身袋中。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/05/16 10:15

    〔記者劉慶侯／台北報導〕從事網拍的33歲陳姓女子，疑似把各大賣場當作自已的倉庫，只要缺貨便會「變裝」前往大肆偷竊，以防日後被商家認出；台北市刑警大隊肅竊組根據監視畫面，循線將這名慣竊逮獲，起出琳瑯滿目的各類家用物品，查出涉案6起，除依法送辦外，再追究有無另涉他案。

    北市刑警大隊是匯整大台北地區竊盜案件資料，發現有許多知名連鎖大賣場經常性發生如洗衣芳香豆、護髮精油等暢銷的民生商品大批量失竊情形，情形異於一般順手牽羊案件，引起辦案人員注意。

    警方調閱監視器過濾分析，鎖定有竊盜前科的張姓女慣竊涉案；發現張嫌作案時均配戴假髮，並變換多套服裝、身背大型包包，佯裝購物時再趁無人之際行竊，得手後放在自營的網路購物平台銷贓獲利。

    肅竊組人員為抓賊抓贓逮現行，隨即組成專案小組進行跟監埋伏，終於在張女故技重施，進入北市某連鎖賣場佯裝購物，竊取民生商品放入自備大型包包，正要步出賣場之際，當場依法以現行犯逮捕。

    警方調，張女犯案地點遍及北部地區各大賣場，初步清查被害商家多達6家，全案先依涉嫌竊盜罪移送士林地方檢察署偵辦。除清查贓物流向，並追查有無涉及他案。

    打扮成短髮的張女行竊得手後正準備離開。（記者劉慶侯翻攝）

    打扮成短髮的張女行竊得手後正準備離開。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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