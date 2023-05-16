菲女遊台遺失手機 台中警自掏腰包快遞寄回

佩雷斯寫英文信致謝。（記者張軒哲翻攝）（記者張軒哲攝）

2023/05/16 09:44

〔記者張軒哲／台中報導〕疫情解封後，越來越多外國觀光客到訪台灣，4月11日菲律賓藉女旅客佩雷斯（Euli Perez）來台中市沙鹿區旅遊時，不慎遺失手機，經民眾拾獲後，送至清水警分局沙鹿所，員警林皇璋獲受理後，檢視手機並透過臉書與佩雷斯家屬取得聯繫，林姓員警自掏腰包以國際快遞將手機寄返菲律賓，佩雷斯收到後，近日寫信給台中市政府1999致謝，整起件事才得以曝光。

林皇璋拿到手機後，並得知佩雷斯人在基隆，隔日一早便搭機離台，林姓員警最後留下其菲律賓住址資料，將手機寄至菲律賓。佩雷斯回國收到手機後，為表達員警對民眾的友善、熱心及時找回手機並送回國等服務精神，以電子郵件，寫信給市府1999，感謝員警的幫忙，林皇璋今日低調指出，這只是舉手之勞。

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佩雷斯信中表示，「感謝您的團隊，很友善又很及時的幫我找回丟失的手機，甚至超出職責範圍，付出非常大的努力把手機送回菲律賓，展示了公共服誠信的最高標準。」

清水警分局分局長周俊銘今日表示，為民服務為警察每日的工作之一，無論本國人或外國人，對於需要幫忙的情事，警方都會盡力協助，周分局長亦提醒，旅途過程中，貴重物品務必隨身攜帶，並時時檢視，以避免不必要意外發生。

佩雷斯寫英文信致謝。（記者張軒哲翻攝）（記者張軒哲攝）

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