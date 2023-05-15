彰縣9天3人命喪車禍 議員賴清美：乾脆辦路祭

花壇鄉中橋街與花南路口發生機車與廂型車碰撞車禍，女騎士送醫傷重不治，員警現場處理事故。（警方提供）

2023/05/15 23:04

〔記者湯世名／彰化報導〕驚！彰化縣今年初以來死亡事故頻傳，最近在9天內鹿港、花壇更接連發生3起死亡車禍，其中鹿港鹿和路1名22歲青年騎機車返家途中不幸在十字路口發生車禍身亡，花壇鄉更是接連發生2起死亡車禍，其中一起也是在十字路口，彰化縣議員賴清美指出，鹿和路三天兩頭傳出交通事故，縣警局若拿不出改善對策，地方乾脆辦路祭來消災。

5月6日晚間9點多，1名男子騎機車行經花壇鄉彰員路時，突然自撞路旁的電線桿，由於撞擊力道猛烈，男子身受重傷，送醫急救仍因傷重宣告不治，經酒測為0，機車當時也未超速，警方研判致命傷是頭部，整起車禍事故確實的發生原因仍在釐清中。

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緊接著在5月12日凌晨花壇鄉中橋街與花南路口也發生一起死亡車禍，1名26歲女子騎機車載23歲男子行經路口處時，與1輛行經路口處的廂型車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，女子噴飛撞及廂型車擋風玻璃，擋風玻璃碎裂，女子身受重傷，送醫不治，坐在機車後座的男子則多處擦傷。警方酒測雙方酒測值都是0，且都未超速，不過肇事路段又是一處十字路口，研判雙方行經路口處時都未減速而釀禍，實際肇事原因還要釐清。

無獨有偶，鹿港往來和美地區的鹿和路昨晚也發生一起死亡車禍，1名22歲青年騎機車行經鹿和路口處時，與1輛行經路口處的車輛發生碰撞，青年受傷送醫，傷重不治。彰化縣議員賴清美今天去喪宅捻香時，獲悉該名青年是出門購物，不料發生事故喪命。

賴清美指出，鹿和路三天兩頭發生車禍，多年來已發生多起重大死傷事故，她開車經過這條路也心驚膽跳，希望警方能拿出改善對策，或者地方乾脆自求多福，自己來辦路祭消災解厄。

花壇鄉中橋街與花南路口發生機車與廂型車碰撞車禍，機車女騎士撞上廂型車擋風玻璃碎裂，女騎士送醫不治。（警方提供）

1名男子騎機車行經花壇鄉彰員路自撞電線桿，由於撞擊力道猛烈，廖男送醫急救仍宣告不治。（警方提供）

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