為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「刺客列傳」四年級生畫家洪天宇陳屍畫室 死亡恐逾一週

    台中市畫家洪天宇被發現陳屍在他位於苗栗縣大湖鄉的畫室內。（資料照）

    台中市畫家洪天宇被發現陳屍在他位於苗栗縣大湖鄉的畫室內。（資料照）

    2023/05/15 18:49

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕被國立台灣美術館選為台灣美術家「刺客列傳」四年級生之一的台中市畫家洪天宇，昨（14）日晚間被發現陳屍在他位於苗栗縣大湖鄉的畫室內，經警方依據洪的屍體情形推估死亡超過一週，由於現場門窗由內鎖上，未有破壞侵入跡象，排除他殺，遺體由家屬領回。經苗栗地檢署囑託台中地檢署下午相驗，認洪男為心因性休克、心血管病變、高血壓死亡，家屬沒有異議。

    洪天宇生前在大湖鄉新開村的畫室創作教學。他的學生詹姓男子，近幾天聯繫不上老師，昨晚到洪的畫室查看，發現畫室大門深鎖且撥打電話都未接應，且從屋內隱約飄散出臭味，擔心老師安危，報警處理。

    警方到場後，聞到臭味，也察覺不對勁，協請消防分隊破門入內後，發現洪躺臥在房間畫桌旁地板上，且洪的身體已浮腫腐敗、流出屍水，明顯死亡。

    洪天宇於1960年出生於台中，新竹師專美術科畢業，作品多以關懷山林生態為主題，同時也藉創作反映自然生態環境遭人類開發行為破壞的省思。他的《大悲宴》系列作品，於2008年的台北國際藝術博覽會，以總價2000萬元全數賣出，成為該大會成交額最高的藝術家作品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播