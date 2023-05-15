「刺客列傳」四年級生畫家洪天宇陳屍畫室 死亡恐逾一週

台中市畫家洪天宇被發現陳屍在他位於苗栗縣大湖鄉的畫室內。（資料照）

2023/05/15 18:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕被國立台灣美術館選為台灣美術家「刺客列傳」四年級生之一的台中市畫家洪天宇，昨（14）日晚間被發現陳屍在他位於苗栗縣大湖鄉的畫室內，經警方依據洪的屍體情形推估死亡超過一週，由於現場門窗由內鎖上，未有破壞侵入跡象，排除他殺，遺體由家屬領回。經苗栗地檢署囑託台中地檢署下午相驗，認洪男為心因性休克、心血管病變、高血壓死亡，家屬沒有異議。

洪天宇生前在大湖鄉新開村的畫室創作教學。他的學生詹姓男子，近幾天聯繫不上老師，昨晚到洪的畫室查看，發現畫室大門深鎖且撥打電話都未接應，且從屋內隱約飄散出臭味，擔心老師安危，報警處理。

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警方到場後，聞到臭味，也察覺不對勁，協請消防分隊破門入內後，發現洪躺臥在房間畫桌旁地板上，且洪的身體已浮腫腐敗、流出屍水，明顯死亡。

洪天宇於1960年出生於台中，新竹師專美術科畢業，作品多以關懷山林生態為主題，同時也藉創作反映自然生態環境遭人類開發行為破壞的省思。他的《大悲宴》系列作品，於2008年的台北國際藝術博覽會，以總價2000萬元全數賣出，成為該大會成交額最高的藝術家作品。

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