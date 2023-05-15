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    男子吊樹上發臭 警獲報未進命案現場 隔8小時消防派人抬下遺體

    警方重返命案現場做記錄。（圖由周君綾提供；本報合成）

    警方重返命案現場做記錄。（圖由周君綾提供；本報合成）

    2023/05/15 18:35

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議員周君綾今在議會爆料指出，1名北部來伸港工作、獨居租屋的58歲男子，昨天（14日）被當地村長和村民發現人吊掛在私人林地的樹上，氣絕身亡，村民110電話報案，到場處理的分駐所員警竟然第一時間沒有到林地內查看，隔了8個多小時，村長親赴分駐所第2次報案，再徒步走到旁邊的消防局通報，最後才由消防局派人員到命案現場處理遺體。

    周君綾說，整件事情從昨天早上8點多，當地村民聞到一股難聞的氣味、腐臭味，村民循飄散的臭味，懷疑臭味來自當地一處私人林地，於是，村民找來村長並打110報案，沒多久分駐所員警抵達現場，該名員警第一時間沒有進入林地查看究竟臭味從何而來，看了林地四周環境，抄下路邊停靠的1輛機車車牌，向村民表明先查機車資料，找到車主再做後續確認，隨即離去。

    周君綾表示，員警走了之後，腐臭味持續飄散，村民實在受不了，村長和村民試著從遠處探勘林地，隱約看到樹上有個疑似人形的晃動影像，直覺不妙，於是在昨天下午4點多，村長和村民直接到派出所詢問早上報警處理情形，得到的答案竟然是還在查詢現場遺留的機車車主。

    當地村長直覺再拖下去不是辦法，再跟分駐所完成2次報案，索性走路到隔壁的消防分隊通報林地疑有人吊掛樹上，消防分局旋即啟動救人機制，帶著裝備趕往飄散出臭味的現場，才發現吊在樹上的男子已失去生命，且死亡多日。

    周君綾痛批，第1次到第2次報案，中間過了8個小時，員警第一時間沒有進林地內查看就很離譜了，誇張的是，警回到分駐所也沒請求或通報消防局協助查看現場，變成村長和村民自己查，看到了疑似人形晃動嚇得趕快2次報案。

    警察局長︰將追究員警處理不當責任

    對此，警察局長張國雄表示，員警第一時間未進入現場查看，經調查屬實，將追究處理不當行政責任，並向報案民眾致歉，和美分局將利用各項機會加強員警教育，避免同樣情形再度發生。

    檢察官今相驗遺體，排除他殺的嫌疑，初判為輕生，家屬對死因無異議，遺體由家屬領回。

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    警方重返命案現場做記錄。（圖由周君綾提供）

    警方重返命案現場做記錄。（圖由周君綾提供）

    男子掛在樹上氣絕身亡，被發現到遺體被抬離命案現場，間隔8個多小時，警方事後重返命案現場做記號。（周君綾提供）

    男子掛在樹上氣絕身亡，被發現到遺體被抬離命案現場，間隔8個多小時，警方事後重返命案現場做記號。（周君綾提供）

    員警在發現男子死亡的現場做了記號。（圖周君綾提供）

    員警在發現男子死亡的現場做了記號。（圖周君綾提供）

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