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    首頁　>　社會

    板警跨區台南查獲南毒北運分裝場 一併破獲小型兵工廠

    新北市警板橋分局結合台南、嘉縣警方，瓦解南毒北運毒咖啡分裝場，逮獲梁姓主嫌、從犯林嫌一併破獲兵工場，起出毒品、槍械。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警板橋分局結合台南、嘉縣警方，瓦解南毒北運毒咖啡分裝場，逮獲梁姓主嫌、從犯林嫌一併破獲兵工場，起出毒品、槍械。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/05/15 16:00

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警板橋分局接獲情資，台南梁姓毒販於南部分裝毒咖啡包後，大舉銷往北部，板橋警方結合台南、嘉義縣警方查緝南部梁姓、林姓毒販，破獲毒咖啡包分裝場，共起出284包毒咖啡包、毒品、一批分裝原料，搜索發現毒販擁槍自重，私自改造槍械，警方一併查獲改槍兵工廠，查獲2把克拉克、1把金牛座改造手槍、子彈及一批改造工具；警方說，趕在暑假前查緝毒品，遏止毒品毒害青少年，將續追毒品來源、流向。

    板橋警方今年初前查緝毒品，發現梁姓毒販在台南柳營、善化等地開設毒咖啡分裝場，並將毒品運至北部販售，板橋警方會同台南市警麻豆、善化分局、新營分局，嘉義縣警察局布袋分局等單位合組專案小組，查緝製毒集團。

    專案小組監控、蒐證3個月，聲請搜索票獲准，14日分持搜索票到台南市柳營區、善化區等地搜索，逮獲梁姓主嫌、林嫌兩人，破獲毒品咖啡包分裝場及改槍工廠，查扣284包毒品咖啡包、2大包毒品咖啡包原料、一批愷他命、梅錠、包裝設備、粉碎機、包裝袋及毒品分裝器具等證物。

    同時在梁嫌藏身處發現地下兵工場，在車上查獲2把克拉克改造槍、1把金牛座改造槍械、80餘發子彈、槍管、彈頭、彈殼、火藥等一批改造槍械工具。

    梁、林兩嫌辯稱只是自己吸食，否認販毒，但因毒蟲指證歷歷、加上警方掌握犯行，將全案依槍砲、毒品罪嫌送辦，梁姓主嫌被裁定羈押，警方將持續向上溯源毒品來源、追查毒品流向。

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    新北市警板橋分局結合台南、嘉縣警方，瓦解南毒北運毒咖啡分裝場，逮獲梁姓主嫌、從犯林嫌一併破獲兵工場，起出毒品、槍械。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警板橋分局結合台南、嘉縣警方，瓦解南毒北運毒咖啡分裝場，逮獲梁姓主嫌、從犯林嫌一併破獲兵工場，起出毒品、槍械。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警板橋分局結合台南、嘉縣警方，瓦解南毒北運毒咖啡分裝場，逮獲梁姓主嫌、從犯林嫌一併破獲兵工場，起出毒品、槍械。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警板橋分局結合台南、嘉縣警方，瓦解南毒北運毒咖啡分裝場，逮獲梁姓主嫌、從犯林嫌一併破獲兵工場，起出毒品、槍械。（記者吳仁捷翻攝）

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