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    首頁　>　社會

    法官涉暗助猥褻少年嫌犯被免職 高雄地院：未見裁判無法說明

    台東兒少安置機構林姓主任涉猥褻收容少年，高雄地院法官侯弘偉得知後，除傳訊息給林男安慰外，還提供法律諮詢，監察院調查認定嚴重損及司法廉潔公正性，均予彈劾，懲戒法院今更下重手，判決侯直接免除法官職務。（資料照）

    台東兒少安置機構林姓主任涉猥褻收容少年，高雄地院法官侯弘偉得知後，除傳訊息給林男安慰外，還提供法律諮詢，監察院調查認定嚴重損及司法廉潔公正性，均予彈劾，懲戒法院今更下重手，判決侯直接免除法官職務。（資料照）

    2023/05/15 14:14

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    2法官涉暗通猥褻少年嫌犯被彈劾 懲戒法院下重手判免職

    〔記者黃良傑／高雄報導〕台東兒少安置機構林姓主任涉猥褻收容少年，高雄地院法官侯弘偉得知後，除傳訊息給林男安慰外，還提供法律諮詢，監察院調查認定嚴重損及司法廉潔公正性，均予彈劾，懲戒法院今更下重手，判決侯直接免除法官職務，轉任高雄地院司法事務官，並即刻停職，懲戒案可上訴；侯今天沒有排庭期，他向友人表示剛知訊息，只是嘆氣不便回應，高雄地院則回應「尚未見到裁判，無法說明」。

    據了解，高雄地院法官侯弘偉目前是刑三法庭法官，今天沒有排庭期，他向關心的友人嘆了口氣，表示自己也是看了報導才知道，對於媒體詢問，表示不便回應；高雄地院則回應表示，尚未見到判決和相關函文，無法多做任何說明。

    2019年初至2020年8月間，一名少年於安置期間遭兒少安置機構林嫌強制猥褻、性騷擾及傷害恐嚇，少年向伯父及社工求助，林姓主任知悉後，脅迫少年寫澄清書，少年不從遭毆打，求助卻無人理會，士林地院法官姜麗香獲報後，透過侯弘偉聯繫上時任台東地院主任調查保護官洪幸（停職中），請她協助訪視。

    法官侯弘偉被姜麗香告知後，不僅陸續傳訊息安慰林主任，還與林頻繁接觸，甚至提供法律諮詢意見，遭檢察官以洩密罪簽分偵辦，姜、侯2名法官的刑責部份，檢方認定犯罪證據不足，均予簽結。

    侯弘偉因於2020年8月25日得知林為性侵害犯罪嫌疑人，卻與有案在身的林頻繁接觸，甚至提供法律諮詢意見，監察院認為侯弘偉的行為有重大違失，違失行為已嚴重損害司法廉潔的公正性，予以彈劾，移送懲戒法院審理。

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