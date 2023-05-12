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    打敗死神！聯華大火他「2度斷氣」 鬼門關前拚17天出院了

    聯華魏姓員工回顧過去17天與命運搏鬥，說到激動處不禁掉淚。（員榮醫療體系提供）

    聯華魏姓員工回顧過去17天與命運搏鬥，說到激動處不禁掉淚。（員榮醫療體系提供）

    2023/05/12 18:50

    〔記者陳冠備／彰化報導〕聯華食品彰化廠4月25日大火造成9死13傷慘劇，消防人員當天救出10名OHCA（到院前心肺功停止）患者，其中9人搶救無效，不幸身亡，唯獨62歲魏姓員工還在與死神拚搏，救治期間他曾2度斷氣，最後順利走出鬼門關，今天（12日）在眾人祝福下出院。

    這場大火造成10人無生命跡象，南彰化醫療面臨挑戰，魏男被送往員榮醫院搶救，到院時已無呼吸心跳，經檢查，魏男患有多重慢性病，心臟也裝有支架，急救困難，員榮醫院緊急動員院內急重症團隊、心臟科、胸腔科、麻醉科、高壓氧等團隊，經過17天努力救治，終於成功救回寶貴生命。魏男出院前夕，員榮醫療體系總院長張克士等醫護團隊獻花，祝福他浴火重生。

    「終於可以回家了」，魏男說，同事告知，他被救出時一度無呼吸心跳，送醫途中又失去呼吸心跳，情況危急，救護車還暫停路邊急救，送到員榮醫院時心跳仍然停止，幸好員榮醫護團隊醫術精良、經驗豐富，才將他從鬼門關前救了回來，順利回家跟家人團員。

    「將OHCA患者救回是很困難的」，張克士說，他的專長是心臟內科與急重症救護，深知要將到院前死亡患者救回是很困難，能把人從死神手中救回，對醫療團隊是很令人振奮與感動的事，當魏姓患者重新恢復心跳的那一刻時，他對生命的堅韌充滿感動，也感謝全體醫療團隊鍥而不捨的努力。

    員榮體系醫療副院長涂川洲指出，魏姓患者送到醫院時無法呼吸，隨即插管給予氧氣，投藥預防氣管腫脹及肺部感染，治療期間因血液中一氧化碳濃度高，安排高壓氧治療，待病況穩定後，安排身心科醫師針對「創傷後症候群」予以關懷與治療，經過住院17天觀察，魏男恢復健康正常，准許辦理出院。

    員榮醫療團隊探視脫險的魏姓患者。（員榮醫療體系提供）

    員榮醫療團隊探視脫險的魏姓患者。（員榮醫療體系提供）

    員榮醫療體系總院長張克士（中）獻花，祝福魏姓患者浴火重生。（員榮醫療體系提供）

    員榮醫療體系總院長張克士（中）獻花，祝福魏姓患者浴火重生。（員榮醫療體系提供）

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