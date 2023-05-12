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    減少員警執勤傷亡憾事 楊源明：強化警覺與危機意識

    中央警察大學校長楊源明（左）接受本報《官我什麼事》節目專訪時強調，警大會持續加強學生的執勤警覺、危機意識。（記者陳宇睿攝）

    中央警察大學校長楊源明（左）接受本報《官我什麼事》節目專訪時強調，警大會持續加強學生的執勤警覺、危機意識。（記者陳宇睿攝）

    2023/05/12 10:20

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕近年來，不少員警於執勤時遭遇非預期的衝突而導致嚴重傷亡憾事，中央警察大學校長楊源明接受本報《官我什麼事》節目專訪時指出，警大會加強學生的執勤警覺、危機意識，讓他們從警後、與民眾接觸時，能時時提高警覺，並對於民眾的情緒反應等變數，強化防衛與危機意識。

    「過去套招式的警技訓練，我想已經不符合警察當前任務的需求！」楊源明說，學生的柔道、摔角、射擊、擒拿警棍等警技訓練須持續加強外，更應結合實務案例來強化警技的使用，例如，警大射擊訓練有一套電腦情境模擬射擊系統，蒐集不同場景、情境，可訓練學生迅速判斷歹徒是從袋子裡拿出證件或刀械，及時反應、及時反制，該開槍就不能猶豫、也不因過度緊張魯莽開槍。

    警大已建置了1處設計有街道、商店的室內彩彈射擊訓練場，楊源明說，學生們訓練時會分為2組，1組擔任執勤員警、1組扮演歹徒，透過極具臨場感的方式，演練歹徒近距離持刀、持槍等危急狀況，訓練學生們能迅速壓制歹徒而不會遭到襲擊。

    面對科技犯罪手法不斷翻新，警大除增購科技偵查設備與儀器外，楊源明還希望能擴增相關學系的招生名額，以培育更多專業人才，他說，警大會持續強化師資，並聘請科技領域專家進行專題講座或組成教授團，來加強科技偵查、數位鑑識等課程，以數位鑑識為例，學生們應了解如何還原被刪除或被隱匿的檔案資料，對於駭客入侵攻擊的管道與手法、或深偽技術，也能進行鑑識分析與比對。

    另，警大已有「眼動虛擬實境」裝置，可建置各類犯罪刑案現場，楊源明說，學生配戴裝置後，可查看偵辦詐騙機房案件的360度場景，老師與其他學生們透過大螢幕同步看到畫面後，進一步分析場景中的關鍵性重點，讓每個學生都能了解在不同類別案件中須注意的重點事項。

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