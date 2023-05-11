軌道卡吊臂中捷仍撞上 李克聰：新建捷運應建置軌道偵測系統

消基會交通委員會召集人李克聰說，中捷是新建捷運，理應建置軌道偵測系統。（台中市政府提供）

2023/05/11 19:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕興富發建設台中工地昨日發生吊臂掉落台中捷運軌道，釀1死10傷重大意外，因在軌道掉異物後，原本靜止的中捷列車仍啟動撞上，引起質疑，消基會交通委員會召集人李克聰指出，台中捷運是新上路捷運系統，理應建置完整功能的軌道偵測系統，因自動駕駛與行控中心的聯鎖應變控制會有時間差，建議應再優化列車即時偵測及傳輸應變控制功能，以確保行車安全。

李克聰另強調，這件令人遺憾的意外傷亡事故始作俑者是建商，因在施工過程中未能有足夠安全防護所致，建商應負完全責任。

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李克聰說，目前高鐵已有列車偵測預警控制系統，太魯閣號事故後，台鐵亦建置列車即時偵測系統，偵測軌道異物以防撞擊意外，台中捷運綠線是新通車的軌道運輸，尤其是中捷綠線採無人自動駕駛，更應要有相關監測應變控制系統以強化行車安全，當偵測到異常狀況如很大的聲響，或粉塵或軌道上方有異物，都應即時同步傳輸到自駕系統及行控中心，雙軌預警啟動防範措施，確保行車安全。

此外，李克聰指出，這起事件發生異常狀況時，若現場如站務及隨車人員能第一時間阻止車門關上，就能有效阻止列車啟動，相關SOP建置與執行人員的教育訓練等都必須全面檢討改善。

逢甲大學運輸與物流系助理教授洪百賢則指出，因中捷綠線是高空軌道，高空軌道過去發生異物掉落的機率少，世界各地類似捷運系統，確實較少關注要建置異物入侵監測及預警系統，但盼事件讓相關單位重新檢視設備或處理SOP；另針對沿線施工工地應加嚴規範，以策安全。

建案吊臂墜落台中捷運軌道，釀成重大傷亡。（台中市政府提供）

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