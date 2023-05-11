中捷意外林淑雅為何被壓在車廂下？研判可能遭吊臂擊中撞出車廂外

警方研判死者林淑雅被圖中的鐵桿擊中，被推撞到車廂外，從車廂與月台間縫隙，摔落至軌道。（消防局提供）

2023/05/11 16:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中捷運昨天1死10傷的重大意外中，罹難者靜宜大學法律系助理教授、人權學者林淑雅，為何被發現的位置位於車廂下方的軌道？檢警相驗發現其頭部與腹部受重創，研判她當時位置在車廂靠窗旁，吊臂鐵桿直接擊中她的身體，接著又再貫穿車廂的窗戶，將她撞到車廂外，從車廂與中間月台之間的縫隙，摔至車廂下的軌道。

檢警蒐證顯示，擊中死者林淑雅的鐵桿，上面有不少血跡，被貫穿的玻璃窗下方（車廂外）亦有血跡，林淑雅被發現的位置，就在被貫穿車窗旁的軌道，警方研判，當時要搭乘高鐵到監察院開會的林淑雅，位置就在車廂窗戶旁，吊臂鐵桿擊中她，將她朝向窗戶推撞，鐵桿又貫穿窗戶，將她推出車廂外。

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警方研判，死者林淑雅被推出窗戶掉落於車廂外，不過，車廂與中間月台之間的縫隙狹小，為何能穿越此狹小縫隙？警方研判最可能原因，是當時車廂激烈晃動，導致縫隙寬度變大，死者從縫隙摔到軌道上，這也導致消防局特種搜救大隊救援時，因上方是車廂，難度大幅提高，之後將車廂提高後，才能將死者救援出來，遺憾的是，當時林淑雅已無生命跡象。

擊中林淑雅的吊臂鐵桿，上面血跡令人觸目驚心。（消防局提供）

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