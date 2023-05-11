為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中捷意外林淑雅為何被壓在車廂下？研判可能遭吊臂擊中撞出車廂外

    警方研判死者林淑雅被圖中的鐵桿擊中，被推撞到車廂外，從車廂與月台間縫隙，摔落至軌道。（消防局提供）

    警方研判死者林淑雅被圖中的鐵桿擊中，被推撞到車廂外，從車廂與月台間縫隙，摔落至軌道。（消防局提供）

    2023/05/11 16:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中捷運昨天1死10傷的重大意外中，罹難者靜宜大學法律系助理教授、人權學者林淑雅，為何被發現的位置位於車廂下方的軌道？檢警相驗發現其頭部與腹部受重創，研判她當時位置在車廂靠窗旁，吊臂鐵桿直接擊中她的身體，接著又再貫穿車廂的窗戶，將她撞到車廂外，從車廂與中間月台之間的縫隙，摔至車廂下的軌道。

    檢警蒐證顯示，擊中死者林淑雅的鐵桿，上面有不少血跡，被貫穿的玻璃窗下方（車廂外）亦有血跡，林淑雅被發現的位置，就在被貫穿車窗旁的軌道，警方研判，當時要搭乘高鐵到監察院開會的林淑雅，位置就在車廂窗戶旁，吊臂鐵桿擊中她，將她朝向窗戶推撞，鐵桿又貫穿窗戶，將她推出車廂外。

    警方研判，死者林淑雅被推出窗戶掉落於車廂外，不過，車廂與中間月台之間的縫隙狹小，為何能穿越此狹小縫隙？警方研判最可能原因，是當時車廂激烈晃動，導致縫隙寬度變大，死者從縫隙摔到軌道上，這也導致消防局特種搜救大隊救援時，因上方是車廂，難度大幅提高，之後將車廂提高後，才能將死者救援出來，遺憾的是，當時林淑雅已無生命跡象。

    擊中林淑雅的吊臂鐵桿，上面血跡令人觸目驚心。（消防局提供）

    擊中林淑雅的吊臂鐵桿，上面血跡令人觸目驚心。（消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北捷運沿線197建案、文湖線最多 捷運局：定期監工巡查
    2023/05/11 15:41

    台北捷運沿線197建案、文湖線最多 捷運局：定期監工巡查
    吊臂掉軌道文湖線「煞不住」？ 北捷認了：異物偵測要有實體接觸
    2023/05/11 15:11

    吊臂掉軌道文湖線「煞不住」？ 北捷認了：異物偵測要有實體接觸

    免承受建設黑暗期 大業路自住客首選
    中捷稱「13秒來不及反應」 議會民進黨團批致命40秒未阻悲劇
    2023/05/11 14:33

    中捷稱「13秒來不及反應」 議會民進黨團批致命40秒未阻悲劇
    桃市稽查興富發工地 工地未設圍欄罰款10至30萬
    2023/05/11 14:18

    桃市稽查興富發工地 工地未設圍欄罰款10至30萬

    三重亮點區在哪 這重磅建設最大焦點
    保全及隨車員早知有異卻無法及時阻止？ 中捷：一切按照SOP
    2023/05/11 12:09

    保全及隨車員早知有異卻無法及時阻止？ 中捷：一切按照SOP
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播