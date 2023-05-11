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    生物偵檢車採購弊案2500萬元押標金 新北分署全數追回

    上校吳明郎（已退役，著藍衣者，記者劉信德攝）被控辦理生物偵檢車（大圖，取自陸軍臉書專頁）採購案圖利廠商。（資料照）

    上校吳明郎（已退役，著藍衣者，記者劉信德攝）被控辦理生物偵檢車（大圖，取自陸軍臉書專頁）採購案圖利廠商。（資料照）

    2023/05/11 14:28

    〔記者王定傳／新北報導〕冠宇國際電訊股份有限公司，參與國防部生物偵檢車採購案，涉嫌造假投標文件取得標案，台北地檢署去年依違反貪污治罪條例及刑法偽造文書起訴涉嫌放水圖利的國防部退役上校吳明郎、承辦人少校邱雅姿、冠宇國際電訊董事長陳銘宏等人；行政執行署新北分署亦積極追繳押標金，冠宇國際已一次全數繳清追繳押標金2500萬元。

    本案起因於國防部退役上校吳明郎等人，被控利用承辦「生物偵檢車」採購案時圖利廠商3億357萬餘元，吳明郎還被查出560萬4000元不明財產，台北地檢署去年依違反貪污治罪條例之圖利、財產來源不明及使公務員登載不實等罪，起訴吳明郎、邱雅姿、得標廠商冠宇國際電訊董事長陳銘宏、研發經理沈勳燦等9人，建請法院對吳明郎從重量刑並宣告沒收不法所得。

    新北分署指出，國防部依起訴書內容，認該案有投標文件不實情形，爰對冠宇國際追繳押標金2500萬元，因逾期仍未繳納，國防部遂於今年4月間移送新北分署執行。

    新北分署受理執行後，立即對冠宇國際財產展開調查，隨後並查扣冠宇國際銀行存款、工程款及不動產，冠宇國際為避免公司運作受到影響，於今年4月28日以匯款方式清償全部欠款。

    新北分署藉此呼籲，參與投標政府採購案應遵循相關法令，如有違反政府採購法致遭追繳押標金，亦應儘速繳納，以免財產遭強制執行，影響自身權益。

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